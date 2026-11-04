Olympia Quirónsalud amplía su Servicio de Alergología a pacientes infantiles - OLYMPIA QUIRÓNSALUD

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Quirónsalud ha informado de que su centro Olympia Quirónsalud de Madrid ha ampliado su Servicio de Alergología a pacientes infantiles, a los que ofrecerá también atención especializada, incorporando el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diferentes enfermedades.

Según ha indicado, esta prolongación de la asistencia permitirá ofrecer a las familias una atención individualizada, adaptada a la edad, los síntomas y las necesidades de cada niño, acompañándolos durante las distintas etapas de su desarrollo. Así, se abordarán distintas patologías, como las alergias alimentarias, la dermatitis atópica, la rinoconjuntivitis alérgica y el asma.

"Las enfermedades alérgicas se encuentran entre los problemas de salud más habituales durante la infancia", han expresado los miembros del Servicio de Alergología de Olympia Quirónsalud, los doctores Armando Bueso Fernández y John García Loria, quienes han manifestado que "la rinoconjuntivitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica y las alergias alimentarias pueden manifestarse desde los primeros meses de vida y evolucionar a medida que el niño crece".

En particular, han sostenido que la dermatitis atópica suele debutar entre los dos y los seis meses de vida, mientras que las alergias alimentarias pueden detectarse con la introducción de los primeros alimentos, especialmente la leche de vaca y el huevo. Por su parte, la rinoconjuntivitis alérgica suele aparecer a partir de los tres o cuatro años y el asma bronquial manifestarse entre los tres y los cinco.

SIGNOS DE ALERTA

"Uno de los signos que deben llamar la atención de los padres es la aparición inmediata de enrojecimiento alrededor de la boca o de erupciones cutáneas después de ingerir un alimento", ha sostenido Bueso Fernández, que ha añadido que "es especialmente importante valorarlo cuando el niño tiene dermatitis atópica o existen antecedentes familiares de alergia". No obstante, ha afirmado que "no todas las lesiones cutáneas relacionadas con la alimentación son necesariamente alérgicas", por lo que "antes de eliminar alimentos de la dieta infantil, es importante realizar una valoración especializada".

Además, los expertos han declarado que las alergias alimentarias no afectan por igual a todas las edades. "Las alergias a la leche de vaca y al huevo son muy frecuentes en lactantes y niños pequeños" y, "afortunadamente, un porcentaje importante consigue superarlas durante la infancia, pero es necesario realizar un seguimiento para comprobar cuándo se ha desarrollado tolerancia y si es posible reintroducir el alimento de forma segura", ha asegurado García Loria.

Por contra, "las relacionadas con el cacahuete y los frutos secos, como las nueces o las avellanas, suelen comenzar durante la primera infancia y tienen una mayor tendencia a persistir con los años", han explicado, tras lo que han expuesto que "también pueden aparecer alergias al pescado y al marisco, más habituales a partir de los dos o tres años y durante la edad escolar, así como a legumbres, cereales y determinadas frutas". En cualquier caso, "la gravedad de una reacción no depende únicamente del alimento implicado", y es que "aunque algunas alergias pueden provocar episodios importantes, cualquier alimento al que el niño sea alérgico puede desencadenar una reacción grave en determinadas circunstancias", han explicado.

Por otro lado, han sostenido que "la manifestación más grave es la anafilaxia, una reacción alérgica sistémica que puede evolucionar rápidamente, en cuestión de minutos, y comprometer la respiración o la circulación sanguínea", ante la que es necesario llamar al 112. Así, han llamado a atender a signos de alarma, como la dificultad para respirar, la aparición de silbidos en el pecho, la tos persistente acompañada de problemas respiratorios o los cambios repentinos en la voz, como una ronquera intensa. También deben alertar la hinchazón de la lengua o la garganta, la dificultad para tragar saliva, el mareo intenso, la palidez extrema, la confusión o la pérdida de conocimiento.

HISTORIA CLÍNICA DETALLADA

Con todo, y cuando existe sospecha de alergia alimentaria, el diagnóstico debe comenzar con una historia clínica detallada que permita relacionar los síntomas con el alimento consumido, la cantidad ingerida y el tiempo transcurrido hasta la aparición de la reacción. Para ello, Olympia Quirónsalud dispone de diferentes herramientas de detección, como pruebas cutáneas mediante 'prick test', pruebas realizadas con alimentos frescos y análisis de sangre para hallar anticuerpos IgE específicos frente a determinados alérgenos.

"Es fundamental saber exactamente a qué alimento es alérgico un niño", han declarado, al tiempo que han concretado que "no se trata de retirar productos de su alimentación por precaución sin un diagnóstico adecuado, sino de identificar el responsable y establecer las medidas necesarias para que pueda mantener una dieta lo más completa y segura posible". "En determinados casos, y siempre bajo supervisión médica, pueden ser necesarias pruebas de exposición oral controlada para confirmar o descartar una alergia o comprobar si el niño ha desarrollado tolerancia", han agregado.

Tras el diagnóstico, el tratamiento incluye evitar el alérgeno responsable, valorar posibles reacciones cruzadas cuando corresponda y disponer de un plan de actuación ante exposiciones accidentales. En cuanto a los niños con riesgo de anafilaxia, deben contar con la medicación de rescate indicada, incluido el autoinyector de adrenalina cuando esté prescrito, y sus familiares y cuidadores deben conocer cómo utilizarlo.

Por último, y tras indicar que en algunos niños existe una predisposición genética que favorece la aparición de varias manifestaciones alérgicas a lo largo de su desarrollo, los expertos han subrayado que "el abordaje de las alergias infantiles depende del tipo de enfermedad, del alérgeno responsable y de la intensidad de los síntomas". "En determinados pacientes puede estar indicada la inmunoterapia con alérgenos, un tratamiento específico que busca modificar la respuesta del sistema inmunitario frente a las sustancias responsables de la alergia", han concluido.