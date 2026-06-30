Empresas.- Nacex y ASDENT recogen más de 165 toneladas de tapones para financiar investigación en enfermedad de Dent

Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - XUBINGRUO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de Nacex 'Donar un tapón, un gran gesto solidario', en colaboración con la Asociación de la enfermedad de Dent (ASDENT), ha conseguido recoger más de 165 toneladas de tapones de plástico desde su puesta en marcha en 2018, y 4.130 kg solo este año, que permiten recaudar fondos para financiar proyectos de investigación.

La enfermedad de Dent es una patología minoritaria y genética que afecta a cerca de 400 personas en todo el mundo. Provocada por la mutación de un gen en el cromosoma X, altera el funcionamiento de los riñones, impidiendo que el organismo reabsorba correctamente nutrientes esenciales.

"Tras ocho años, nuestra colaboración con ASDENT demuestra que la suma de pequeños gestos puede generar un impacto real, tanto en la investigación como en la visibilidad de la enfermedad de Dent", ha destacado la directora de Marketing y responsabilidad social corporativa (RSC) de Nacex, Arianne Muñoz.

Esta campaña permite contribuir a la financiación de los dos proyectos de investigación médica que ASDENT impulsa en el Instituto de Investigación Vall d'Hebron (VHIR) y en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife.

En este marco, Nacex se encarga de trasladar los tapones hasta su plataforma de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde el material se entrega a un gestor autorizado para su reciclaje. "Queremos agradecer la implicación de todos los colaboradores, franquiciados y clientes que participan en esta iniciativa. Su compromiso es clave para que la campaña continúe creciendo año tras año", ha apuntado Arianne Muñoz.

La campaña forma parte de la estrategia de RSC de Nacex. En concreto, se enmarca dentro de las iniciativas orientadas a la promoción de la salud y el apoyo a la investigación médica. En esta línea, la compañía colabora también con entidades como FEDER, la Fundación Josep Carreras, la AECC y la Fundación Ronald McDonald, entre otras.

Además, 'Donar un tapón, un gran gesto solidario' permite recuperar una cantidad significativa de plástico y fomentar su reciclaje, contribuyendo al compromiso de Nacex con la reducción de residuos.