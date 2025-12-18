MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten nombra a Laura García Estévez jefa del Servicio de Oncología Médica

Archivo - La jefa del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, Laura García Estévez. - MD ANDERSON MADRID-HOSPITEN - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten ha anunciado el nombramiento de la doctora Laura García Estévez como nueva jefa del Servicio de Oncología Médica del centro, una posición que compaginará con la de jefa de Sección de Tumores de Mama del Servicio de Oncología Médica.

El centro hospitalario ha explicado que esta promoción interna busca reconocer la "sólida trayectoria asistencial" de García, así como su "relevante" labor en la investigación clínica y su "amplia visibilidad" en el ámbito de la Oncología Médica, disciplina en la que ha indicado que está reconocida como una de las especialistas más destacadas en el cáncer de mama a nivel nacional.

García ha asumido este cargo con "honor", "mucha ilusión" y "enorme responsabilidad" para seguir avanzando en la investigación oncológica y en la mejora de la experiencia del paciente a través de la personalización del tratamiento. "Somos un centro con una vocación profunda de excelencia y de acompañamiento al paciente, y contribuir a su crecimiento es motivo de orgullo", ha destacado.

La doctora cuenta con más de tres décadas de experiencia, en las que ha liderado equipos multidisciplinares, participado en ensayos clínicos internacionales y contribuido al avance de nuevos abordajes terapéuticos. Su nombramiento refuerza la apuesta de MD Anderson Madrid-Hospiten por un modelo de excelencia clínica basado en el talento, la innovación y la atención integral del paciente oncológico.

García Estévez es especialista en Oncología Médica y ha desarrollado su carrera profesional en el tratamiento del cáncer de mama, su abordaje multidisciplinar y las terapias sistémicas avanzadas. Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado su carrera en diferentes hospitales, como la Fundación Jiménez Díaz y el Grupo HM Madrid. Desde 2018 es Jefa de la Unidad Multidisciplinar de Tumores de Mama en MD Anderson Madrid-Hospiten.

Además, es autora de múltiples publicaciones en revistas científicas, participa de manera habitual en congresos nacionales e internacionales y es miembro de sociedades médicas especializadas como la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), el Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama y SOLTI. Actualmente coordina y participa en proyectos de I+D nacionales e internacionales, centrados en nuevas terapias dirigidas, inmunoterapia e investigación de la biopsia líquida aplicada al cáncer de mama.

Una de las líneas de investigación más importantes en las que trabaja la doctora es el vínculo entre la obesidad y el cáncer, con el objetivo de desarrollar tratamientos más efectivos y personalizados para los pacientes. Sus investigaciones han demostrado cómo la obesidad puede modular el sistema inmune de las pacientes con cáncer de mama. García Estévez es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad, Metabolismo y Cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que estudia cómo el índice de masa corporal (IMC) puede afectar el pronóstico y tratamiento del cáncer.

El director médico de MD Anderson Madrid-Hospiten, Santiago González Moreno, ha resaltado que la trayectoria de García Estévez es "ejemplo de talento, liderazgo y compromiso", tanto con el hospital como con los pacientes. De esta forma, ha señalado que este nombramiento es una muestra de la apuesta del centro por reconocer y potenciar el talento interno. "Estamos convencidos de que, bajo su dirección, el servicio seguirá consolidándose como un referente nacional e internacional en el tratamiento oncológico", ha afirmado.