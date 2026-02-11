Empresas.- MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten cumple los estándares en cirugía robótica de cáncer colorrectal

Archivo - Imagen de Óscar Alonso, responsable de la Unidad de Cirugía Robótica Digestiva de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten. - MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID - HOSPITEN

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Oncología Quirúrgica de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten ha publicado un estudio que valida los resultados de su programa de cirugía robótica en cáncer colorrectal, confirmando que el centro cumple con los estándares internacionales de calidad oncológica y clínica.

El estudio ha sido publicado en la revista científica 'Jounal of Robotic Surgery' y analiza los 100 primeros casos de cáncer colorrectal intervenidos con el robot 'DaVinci Xi' entre 2019 y 2024, comparando los resultados obtenidos frente a los 'benchmarks' definidos a partir de centros quirúrgicos de alto volumen a nivel internacional.

El trabajo está liderado por Óscar Alonso, responsable de la Unidad de Cirugía Robótica Digestiva de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten y primer autor del trabajo, y demuestra que el programa no solo se ha implantado de forma segura y eficaz, sino que en algunas variables clínicas y oncológicas alcanza resultados superiores a los valores de referencia publicados.

Según explican desde MD Anderson Cancer Center Madrid, el 'benchmarking', utilizado desde sus orígenes como herramienta enfocada al ámbito empresarial, se ha ido incorporando de manera progresiva a la cirugía como herramienta para auditar resultados y comparar la práctica clínica con estándares de referencia internacionales.

En cirugía oncológica, este análisis no solo evalúa variables clínicas como la morbimortalidad, sino también parámetros oncológicos clave relacionados con la calidad oncológica de la cirugía, como la obtención adecuada del número de ganglios o que los márgenes de resección están libres de tumor.

"Hay que poner las medidas necesarias para poder mejorar y conseguir que tus resultados tengan un mínimo de calidad. Eso es el 'benchmarking' y nosotros lo hemos hecho aplicado a la cirugía robótica de cáncer colorrectal. Hemos medido nuestros parámetros de calidad clínica y oncológica, con los que realizamos el estudio de 'benchmarking' y hemos visto que nuestros resultados son buenos y que están dentro de los límites de calidad admitidos y publicados", ha explicado Alonso.

Uno de los aspectos diferenciales del estudio es la propuesta de un nuevo método para establecer referencias de calidad en aquellos procedimientos quirúrgicos para los que no existen 'benchmarks' definidos. A partir de metaanálisis previamente publicados, los autores plantean un nuevo método para realizar auditorías de resultados incluso en ausencia de estándares consolidados.

Los resultados sitúan a MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten dentro de los rangos considerados estándares de calidad internacional y, en algunos casos, incluso por encima de los valores de referencia. Este trabajo pone de relieve la importancia de auditar de forma sistemática los resultados en cirugía oncológica, especialmente con la incorporación de nuevas tecnologías. La validación de los resultados permite confirmar que la cirugía robótica en cáncer colorrectal se está aplicando con criterios de calidad, seguridad y beneficio real para los pacientes.

AUDITAR LOS RESULTADOS PARA UN BENEFICIO DIRECTO SOBRE LOS PACIENTES

El artículo hace hincapié en la importancia de auditar los resultados quirúrgicos, una práctica todavía no muy extendida. "El paciente es el beneficiario directo de todos estos avances y estas referencias. El 'benchmarking' permite validar la correcta implantación de una técnica y garantizar que los pacientes se están beneficiando de ella", afirma Alonso.

"Este tipo de análisis nos permite saber con datos objetivos si lo que estamos haciendo está bien hecho y, si no, detectar con claridad dónde podemos mejorar. El verdadero interés de este artículo es que trata de auditar a los hospitales, o que nos auditemos nosotros mismos, y ver que lo que hacemos está bien hecho y aporta beneficio a pacientes. Es algo que se ha introducido en la cirugía hace poco tiempo", señala el especialista.

VENTAJAS DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA EN EL CÁNCER COLORRECTAL

Dentro de la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica ha adquirido un papel especialmente relevante en el tratamiento del cáncer colorrectal. Este abordaje implica una serie de ventajas sobre el paciente, como una menor tasa de conversión a cirugía abierta, los resultados oncológicos son mejores en cuanto el número de ganglios que se obtienen y agiliza la recuperación postoperatoria. Además, la evidencia científica reciente apunta a beneficios oncológicos a largo plazo, como una menor tasa de recurrencia local en cáncer de recto.

Los resultados del estudio muestran buenos indicadores de seguridad y calidad clínica en el centro, con tasas de complicaciones, como la fístula anastomótica -lo más importante en la cirugía colorrectal- dentro de los límites establecidos por los benchmarks internacionales y, en algunos casos, inferiores a los descritos en otros estudios tras comparar tanto el cáncer de recto como las hemicolectomías derechas.

Tras la publicación de este trabajo, el programa de cirugía robótica digestiva de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten continúa ampliándose. Además de la cirugía colorrectal, el centro aplica esta tecnología en cirugía pancreática, esofagogástrica, hepática y de pared abdominal, consolidando su apuesta por la innovación y la excelencia en oncología quirúrgica digestiva.