La V Jornada de Urgencias de Vithas pone en valor la especialidad como "esencia" de la medicina

V Jornada de Urgencias de Vithas. - VITHAS

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La V Jornada de Urgencias de Vithas, celebrada en el Hospital Vithas Barcelona, ha puesto en valor el compromiso de la compañía con este servicio, que el CEO del grupo sanitario, Pedro Rico, ha destacado como "uno de los lugares donde mejor se expresa la esencia" de la medicina.

"Es allí donde los pacientes llegan con miedo, dolor o incertidumbre y donde tienen derecho a encontrar no solo conocimiento científico y tecnología, sino también cercanía, empatía y confianza", ha subrayado Rico en la apertura del encuentro, que ha reunido a más de 70 profesionales y expertos.

El evento ha sido inaugurado por la presidenta de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (SOCMUE), Mireia Puig, que ha resaltado el compromiso de Vithas "con la mejora continua, la innovación y la excelencia" en un contexto de mayor demanda en Urgencias a causa del crecimiento demográfico y el envejecimiento.

"Estamos ante un cambio estructural que nos obliga a repensar cómo organizamos, cómo trabajamos y cómo lideramos los servicios de Urgencias", ha apuntado, al tiempo que ha puesto en valor el compromiso de los profesionales con la seguridad y la calidad y ha resaltado la importancia de la formación continuada.

El director corporativo Asistencial de Vithas, David Baulenas, ha sido el encargado de clausurar la jornada con una intervención en la que ha precisado que las Urgencias "son la puerta de entrada en Vithas para más de un millón de pacientes cada año", por lo que representan "uno de los mayores retos asistenciales" para los hospitales.

"Esta Jornada es el reflejo de nuestro compromiso con la excelencia clínica, la innovación organizativa y el intercambio de conocimiento entre los profesionales de los 22 hospitales de nuestra red. Compartir experiencias y buenas prácticas nos permite seguir avanzando hacia una atención urgente de máxima calidad, más segura, más eficiente y, sobre todo, más centrada en las necesidades de las personas", ha detallado.

RETOS DE LA ATENCIÓN URGENTE

A lo largo de dos días, la jornada ha contado con diferentes sesiones en las que se han abordado los principales retos de la atención urgente, con especial foco en la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la toma de decisiones en situaciones críticas.

Asimismo, la humanización de la asistencia ha sido uno de los ejes, poniendo en valor la comunicación y la empatía en la atención a los pacientes. También ha estado presente la innovación para reforzar la eficiencia y la eficacia de la actividad asistencial, así como la inteligencia artificial aplicada a la investigación sanitaria.

La jornada también ha tenido un carácter práctico con talleres de simulación clínica y sobre el manejo del paciente politraumatizado, orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de los equipos en situaciones de alta complejidad.

Además, el encuentro ha permitido visibilizar el talento de los profesionales de Vithas mediante la presentación de proyectos y la entrega de premios a las mejores iniciativas. Así, han sido distinguidos proyectos relacionados con la gestión y casos clínicos en urgencias de adultos y pediatría de los hospitales Vithas Madrid Arturo Soria, Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional.

Esta quinta edición, organizada por los comités corporativos de Urgencias y Pediátrico en el Hospital Vithas Barcelona ha contado con el aval de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).