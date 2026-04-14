Empresas.- La Joint Commission International acredita de nuevo a Vithas en calidad asistencial y seguridad del paciente

La Joint Commission International acredita de nuevo a Vithas en calidad asistencial y seguridad del paciente - VITHAS

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Vithas ha informado de que ha sido acreditado por la Joint Commission International (JCI), por segunda vez consecutiva, en la modalidad 'Enterprise', por lo que se certifica su calidad asistencial y seguridad del paciente y se mantiene así en un grupo de solo 14 entidades hospitalarias con este reconocimiento.

De esta manera, ha subrayado que se consolida su liderazgo en ambos apartados, que son los dos fundamentos que se evalúan a través de 180 criterios. En concreto, esta acreditación empresarial analiza que toda la gobernanza, las políticas y los procedimientos de toda la organización están enfocados a procurar los más altos estándares de excelencia clínica y seguridad asistencial, así como su implementación en cada parte de la estructura.

"El modelo de calidad asistencial y seguridad del paciente JCI forma parte de los pilares fundacionales de Vithas", ha manifestado su director general, el doctor Pedro Rico, quien ha añadido que obtener la citada acreditación muestra que esta entidad sigue superando ese "enorme y complejo desafío" que se impuso "hace casi 14 años".

Así, esta evaluación concierne a las decisiones y estrategias corporativas del accionista (Goodgrower), de la alta dirección del Grupo y de los mandos intermedios de la compañía. Además, examina que estas estrategias se implementen y ejecuten en todos los centros que lo integran, que en este caso incluye a sus 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales.

COMPROMISO DE 14.500 PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

Todo ello se ha conseguido gracias al "compromiso" de los "14.500 profesionales y directivos" de Vithas, a quienes Rico ha felicitado. También es posible por el "permanente respaldo y liderazgo de nuestro presidente, Jorge Gallardo, y de nuestro accionista, Goodgrower", ha puesto de manifiesto.

Por su parte, el director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de este grupo sanitario, el doctor David Baulenas, ha declarado que "la clave es la constancia, el esfuerzo y el compromiso" de todos los que forman parte del mismo. "Si algo falla, falla todo, ya que es una de las acreditaciones sanitarias más exigentes del mundo", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "este es, por tanto, un logro colectivo enfocado a la calidad y la seguridad del paciente".

En esta línea, desde Vihas han afirmado que uno de los requisitos para poder optar a esta acreditación es que alguno de los centros que forman parte de la compañía ya estén acreditados por la JCI. En este caso son cuatro los hospitales que ya lo han conseguido: el Vithas Xanit Internacional y el Vithas Granada, reacreditados recientemente por cuarta y tercera vez consecutiva, respectivamente; el Vithas Almería y el Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.

En este caso, la acreditación JCI certifica que un hospital cumple con 1.300 estándares internacionales que abarcan desde la atención clínica y quirúrgica hasta la gestión hospitalaria, la seguridad del paciente, la formación continua del personal y la mejora constante de la calidad.