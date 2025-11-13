La Jiménez Díaz, Quirónsalud Madrid y el Rey Juan Carlos incorporan los primeros 3 robots Da Vinci 5 de España

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Quirónsalud ha incorporado a su cartera de servicios la tecnología puntera de tres nuevos robots quirúrgicos Da Vinci 5 (DV5), los primeros de España, que se instalarán en Madrid, en concreto en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

En comparación con la generación previa, el Xi, el Da Vinci 5 representa un salto tecnológico importante, ya que incorpora más de 150 innovaciones de diseño con las que se busca una mayor precisión, mayor seguridad, mayor ergonomía y una mejora de la eficiencia.

Entre otras ventajas, la cirugía robótica asistida permite una mayor precisión en las intervenciones y un abordaje mínimamente invasivo, lo que repercute en mayores beneficios para el paciente. En este sentido, los tres hospitales llevan realizadas en conjunto más de 7.300 cirugías robóticas, por lo que cuentan con un grupo de profesionales con una gran experiencia y un liderazgo clínico y científico en cirugía robótica, según ha destacado el grupo en un comunicado.

Con los tres nuevos robots adquiridos, el Grupo Quirónsalud pasará a disponer ya de 20 robots Da Vinci en casi la mitad de los hospitales que conforman su red asistencial en España. Entre ellos se encuentran la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Ruber Internacional, los hospitales universitarios Quirónsalud Madrid, Rey Juan Carlos o Ruber Juan Bravo, el Centro Médico Teknon, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón o Policlínica Gipuzkoa.

Además, en el caso concreto de los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz y Rey Juan Carlos, integrados en la red pública del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), fueron los dos primeros hospitales de la Comunidad de Madrid en contar con dos robots Da Vinci en sus quirófanos.

Igualmente, más de un centenar de profesionales del grupo están acreditados para manejar esta plataforma robótica en cada vez más especialidades, teniendo una especial incidencia en patologías urológicas (sobre todo, próstata y riñón), del aparato digestivo, cáncer de pulmón o del ámbito ginecológico.

SALTO TECNOLÓGICO

Entre las innovaciones que incorpora el Da Vinci 5 están una mejor imagen, mejor ergonomía y los instrumentos tienen retroalimentación de fuerza, ventajas todas ellas que redundan en una cirugía más precisa y, con ello, aún más segura para el paciente, que ve reducido de forma significativa el tiempo de anestesia y el tiempo de recuperación.

La mejora en imagen y ergonomía, además, proporciona mayor seguridad en procedimientos largos en los que el cirujano está mucho tiempo en consola, contribuyen por tanto a reducir la fatiga y mejorar precisión, aportando mayor seguridad al paciente.

Igualmente, trae consigo además una mayor capacidad de datos y mejoras en el flujo de quirófano, que ayudan a los especialistas quirúrgicos a mejorar la planificación y la ejecución de las cirugías, con la seguridad adicional que ello aporta al paciente.

Además, el feedback de fuerzas que proporciona el DV5 es especialmente útil en zonas donde los tejidos son delicados o están cerca de estructuras críticas (nervios, vasos).

En cirugía oncológica, en la que la marginación, precisión y mínima invasión son claves, el sistema DV5, con su mayor cómputo, datos de fuerza y mejor imagen, facilita procedimientos más complejos o híbridos.