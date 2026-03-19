Imagen de la placa. - INSTITUTO BERNABEU

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Bernabeu ha desarrollado una placa espermática capaz de optimizar los tratamientos de reproducción asistida, al mejorar hasta un 10 por ciento la calidad de los embriones y reducir en un 75 por ciento el daño genético en los espermatozoides.

Según informa, la placa permite que el proceso de selección espermática en laboratorio sea más natural y similar al que ocurre en el cuerpo femenino. Gracias a sus microcanales y a la interacción con células del entorno del óvulo, solo los espermatozoides con mayor calidad y capacidad para fecundar atraviesan la barrera celular y son utilizados en la fecundación 'in vitro'.

"Con esta tecnología logramos una selección mucho más precisa y natural, lo que se traduce en embriones más viables y mayores opciones de embarazo, incluso en pacientes de edad avanzada. Estamos muy orgullosos de liderar un desarrollo que puede cambiar la vida de miles de familias en todo el mundo", ha explicado la directora médica del Instituto Bernabeu, Andrea Bernabeu.

Este avance nace del modelo científico impulsado por el doctor Rafael Bernabeu, fundador del Instituto, y del trabajo coordinado de su equipo investigador, que integra laboratorio, tecnología propia y atención clínica en un mismo entorno. La placa, denominada 'ICSI dish with sperm selection channels' (Oosafe), "no es un desarrollo externo incorporado, sino el resultado directo de la investigación propia y de todos los recursos científicos del centro", añade el Instituto.

Los datos de la tecnología se han presentado en congresos organizados por la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), donde el proyecto fue reconocido con el premio a la innovación. Asimismo, han sido publicados en revistas científicas especializadas como 'Journal of Assisted Reproduction and Genetics' y en la revista oficial de ASEBIR.

IMPACTO EN PACIENTES CON ALTERACIONES SEMINALES Y EDAD AVANZADA

El Instituto destaca que uno de los grupos que más se beneficiará de esta innovación, que espera que llegue a las clínicas en 2026, son los pacientes con patologías seminales y las parejas en las que la edad materna o paterna influye en la calidad de los gametos.

Según informa, la tecnología permite seleccionar espermatozoides con ADN menos fragmentado y mayor capacidad de fecundación, mejorando el desarrollo embrionario y aumentando las probabilidades de éxito incluso en casos complejos. "Al aplicar esta tecnología en óvulos de mujeres mayores de 40 años, conseguimos más embriones, de mejor calidad y con menor riesgo de alteraciones cromosómicas, ofreciendo nuevas oportunidades a quienes llevan tiempo intentando tener un hijo", ha apuntado la doctora Bernabeu.