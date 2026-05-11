Empresas.- Inaugurado el Hospital Memorial Publio Cordón, con una inversión superior a 100 millones de euros

Hospital Memorial Publio Cordón. - HOSPITAL MEMORIAL PUBLIO CORDÓN

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Memorial Publio Cordón (HMPC), que ha contado con una inversión superior a los 100 millones de euros, ha abierto sus puertas este lunes de forma oficial en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con el objetivo de priorizar la humanidad en su modelo de atención al paciente.

"La figura de Publio Cordón no es solo un nombre en una placa; es el alma de nuestra manera de entender la medicina, donde la técnica médica más avanzada se encontrará siempre con la calidez de una mano amiga. Hoy, este hospital es su legado", ha señalado la CEO del hospital, María Cordón.

El centro, impulsado con capital 100 por 100 familiar, cuenta con todas las especialidades médico-quirúrgicas, organizadas alrededor de nueve nodos terapéuticos; y un bloque quirúrgico formado por ocho quirófanos de cirugía mayor (cuatro convencionales, tres de cirugía robótica, un quirófano híbrido), dos salas de endoscopias y un quirófano de cirugía menor.

Asimismo, dispone de ocho habitaciones de cuidados intensivos (UCI) independientes; 10 unidades de recuperación postanestésica (URPA); 17 habitaciones de hospital de día quirúrgico; 48 habitaciones de hospitalización; Urgencias 24 horas; hospitalización domiciliaria; y el robot quirúrgico 'Da Vinci 5'. En total, trabajarán en él 250 empleados y cuenta con 600 plazas de parking.

Según han explicado desde el HMPC, el modelo en el que se basa el hospital pone en el centro el tiempo clínico, de forma que las agendas están diseñadas para permitir consultas sin prisas, donde escuchar, explicar y acompañar forman parte esencial del acto médico, a fin de mejorar tanto la calidad de las decisiones clínicas como la experiencia del paciente.

Además, el hospital incorpora la figura del gestor personal de salud, que acompaña al paciente a lo largo de todo su recorrido asistencial, coordinando pruebas, consultas y seguimiento, y garantizando la continuidad del cuidado más allá del paso por el hospital.

"La salud es el patrimonio más importante que tenemos y es fundamental que lo conservemos no solo para vivir más, sino para vivir mejor: cuidándonos durante y después de una enfermedad, anticipándonos a problemas, actuando rápido ante un episodio grave o planteando una terapia para una enfermedad crónica. Nuestro centro pone a servicio de nuestros pacientes una medicina predictiva y preventiva, con tecnología de última generación, pero también con escucha, tiempo y dedicación", ha explicado María Cordón.

La inauguración ha contado con la presencia de la infanta Elena, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejera, y otros representantes del ámbito sanitario, empresarial y académico. "Cada persona que cruce estas puertas encontrará aquí cuidado, seguridad y esperanza", ha destacado la infanta Elena.