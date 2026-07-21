HT Médica incorpora en Madrid la primera y única resonancia magnética de 5 teslas de Europa. - MARIJA/HT MÉDICA

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

HT Médica ha incorporado en España la primera y única resonancia magnética de 5 teslas de Europa, ubicada en HT Médica Madrid, su centro de diagnóstico por imagen en el Hospital Universitario San Rafael. El sistema se encuentra en la fase final de integración técnica y optimización de protocolos, previa al inicio de su actividad asistencial.

La compañía explica que la RM 5T constituye el eje de una Unidad de Ultra Alto Campo altamente especializada, concebida para abordar casos diagnósticos de elevada complejidad mediante la combinación de tecnología avanzada en resonancia magnética, un equipo local de radiólogos expertos subespecializados por órganos y sistemas, protocolos clínicos específicos e investigación.

Bajo el concepto 'Lo nunca visto', HT Médica quiere evidenciar que no se trata únicamente de disponer de un campo magnético superior, sino de avanzar hacia nuevas formas de observar, estudiar y comprender el cuerpo humano y las enfermedades mediante imagen médica avanzada.

"Que la primera y única resonancia magnética de 5 teslas de Europa se haya incorporado en España dice mucho de cómo entendemos nuestro trabajo. No hemos incorporado únicamente un imán más potente: estamos construyendo una nueva plataforma clínica y científica desde la que explorar capacidades diagnósticas hasta ahora no disponibles en la práctica habitual. Para HT Médica supone, además, asumir la responsabilidad de convertir una innovación tecnológica excepcional en conocimiento útil, práctica médica rigurosa y valor real para los pacientes", señala el doctor Antonio Luna, director científico de HT Médica.

La resonancia magnética de 5 teslas trabaja con un campo magnético superior al de los sistemas de 1,5T y 3T utilizados habitualmente en la práctica asistencial. Esta mayor intensidad incrementa la señal disponible y ofrece nuevas posibilidades para optimizar la resolución, el contraste y la caracterización de los tejidos, así como para avanzar en la visualización de lesiones sutiles o estructuras de especial complejidad.

Su potencial puede ser especialmente relevante en estudios en los que pequeñas diferencias anatómicas, lesiones de difícil visualización o estructuras de gran complejidad pueden influir en el diagnóstico, la planificación terapéutica o el seguimiento de una patología. No obstante, el valor clínico de esta tecnología no depende exclusivamente de la potencia del equipo. Requiere protocolos específicos, secuencias optimizadas, sistemas avanzados de adquisición y reconstrucción de imagen, soluciones integradas de inteligencia artificial y, especialmente, la interpretación de radiólogos con experiencia en cada área anatómica.

La RM 5T ha sido concebida como una tecnología de cuerpo completo, con aplicaciones en las distintas áreas anatómicas. La neuroimagen será una de las líneas de especial interés, particularmente en el estudio de patologías neurológicas complejas y de estructuras cerebrales de pequeño tamaño, con ámbitos como la epilepsia, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, el deterioro cognitivo y las demencias, entre otros.

De forma paralela, la Unidad desarrollará aplicaciones en imagen musculoesquelética, cardiovascular, abdominal, pélvica, prostática, ginecológica, vascular y oncológica, mediante protocolos específicos adaptados a las necesidades diagnósticas de cada área.

La incorporación de la RM 5T permitirá explorar nuevas formas de obtener información anatómica y tisular, siempre a partir de indicaciones médicas seleccionadas, protocolos clínicos validados y una evaluación continuada de los resultados.

LA EPILEPSIA, LÍNEA PRIORITARIA DE TRABAJO

"Lo relevante de la RM 5T no es únicamente la mayor intensidad del campo magnético, sino la información que puede aportar. El mayor campo magnético genera un incremento significativo de señal, que puede utilizarse para optimizar la resolución, obtener una definición anatómica más precisa y avanzar en la caracterización de los tejidos. Hay escenarios en los que este potencial puede ser especialmente relevante: cuando el diagnóstico depende de una estructura de apenas unos milímetros o de un hallazgo difícil de visualizar en resonancias de menor campo, disponer de información adicional puede resultar determinante. Un ejemplo son determinados casos de epilepsia refractaria con estudios de RM 3T sin hallazgos concluyentes. Esta será una de las líneas prioritarias de trabajo de la Unidad, en la que evaluaremos cómo la RM 5T puede contribuir a identificar y caracterizar lesiones estructurales sutiles que puedan resultar relevantes para orientar el abordaje terapéutico", añade el doctor Luna.

En julio y agosto, HT Médica continuará desarrollando la fase final de integración técnica y una vez completada esta fase de integración técnica y optimización de protocolos, la Unidad iniciará su actividad asistencial de forma progresiva y bajo protocolos clínicos previamente definidos. La compañía prevé celebrar a finales de septiembre la inauguración oficial de la Unidad RM 5T de Ultra Alto Campo de HT Médica en Madrid.

La Unidad RM 5T de Ultra Alto Campo de HT Médica se integrará en un modelo médico basado en la alta especialización, en el que la tecnología se orientará hacia la resolución de preguntas diagnósticas concretas. HT Médica cuenta con equipos de radiólogos organizados por órganos y sistemas.

La Unidad abrirá también nuevas oportunidades para la investigación clínica, la colaboración con especialistas médicos y quirúrgicos y el desarrollo de proyectos científicos orientados a comprender mejor las posibilidades de la imagen de ultra alto campo. HT Médica destaca que, con ella, sitúa a España en una posición destacada dentro de la innovación europea en diagnóstico por imagen y refuerza su compromiso con una medicina más precisa, personalizada y basada en la generación de conocimiento.