Empresas.- Hospiten, reconocida en los Premios T.H.E. Awards por su apuesta en disrupción clínica con Photo Counting

Hospiten, reconocida en los Premios T.H.E. Awards por su apuesta en disrupción clínica con Photo Counting - HOSPITEN

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red sanitaria internacional Hospiten ha sido reconocida, con motivo de la reciente celebración en Madrid de los Premios T.H.E. Awards, por su apuesta en disrupción clínica con la tecnología Photo Counting.

Los citados galardones impulsados por la compañía tecnológica Siemens Healthineers y Diario Médico, y que han buscado celebrar y visibilizar el talento, la innovación y el impacto real de aquellas iniciativas que están redefiniendo la salud en España, han destacado el liderazgo de esta entidad en innovación clínica, motivo por el que ha sido premiada en la categoría 'T.H.E Health Award en Disrupción Clínica'.

De este modo, la primera edición de estos premios ha puesto de relieve proyectos que apuestan por nuevas formas de cuidado, diagnóstico y gestión, los cuales contribuyen de manera decisiva a construir un sistema sanitario más eficiente, humano y sostenible. Para ello, ha contado con un jurado conformado por miembros de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), el Círculo de la Sanidad, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Unidad Editorial y Siemens Healthineers.

"Es un honor recibir este reconocimiento, que pone en valor nuestro compromiso con el bienestar de las personas, el eje central de nuestra actividad desde los inicios de la red hospitalaria, demostrando que estamos alineados y avanzamos en la dirección adecuada para ofrecer una atención sanitaria de la más alta calidad", ha señalado el director de Infraestructuras y Equipamiento de Hospiten, Óscar Elices Folch.

SE INTEGRARÁ EN EL FUTURO HOSPITAL HOSPITEN MADRID BOADILLA

Esta organización ha informado, en relación con su apuesta por la tecnología Photon Counting, que esta se integrará, también, en su futuro Hospital Hospiten Madrid Boadilla, cuya apertura está prevista para el segundo semestre del año. Todo en línea con su compromiso constante con la innovación, ya que este nuevo centro incorporará tecnologías de alto impacto clínico, entre las que destacan una Resonancia Magnética 3T, un quirófano híbrido y soluciones de última generación.

En este sentido, Hospiten ha señalado que, con el mencionado reconocimiento, refuerza su posicionamiento como una red hospitalaria comprometida con la innovación clínica y la incorporación de tecnologías avanzadas al servicio de una atención más precisa, eficiente y centrada en las personas.