Hospiten presenta la menina ganadora de su concurso de talento interno, que se exhibirá en Madrid

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hospiten ha anunciado la obra ganadora del concurso 'Diseña tu Menina Hospiten', una iniciativa creada para fomentar la creatividad y el sentido de pertenencia entre sus profesionales, y que se exhibirá en las calles de Madrid durante las próximas semanas.

La escultura premiada ha sido diseñada por la doctora Nayid Olaya Álvarez, del Servicio de Urgencias en Hospiten Lanzarote. La obra se exhibirá durante un mes, desde el 15 de noviembre, en el número 52 de la calle de Serrano de Madrid como parte de la iniciativa Meninas Madrid Gallery y, posteriormente, se instalará en la entrada del futuro hospital Hospiten Madrid Boadilla (Boadilla del Monte) como símbolo visible de los valores del grupo.

El concurso interno para diseñar la obra, dirigido a todos los profesionales de Hospiten, invitaba a reinterpretar el símbolo universal de 'Las meninas' de Velázquez desde la óptica de los valores corporativos del sector de la sanidad: compromiso, solidaridad, vocación de servicio, cuidado y multiculturalidad.

Según explica la compañía, el resultado ha sido una propuesta que une arte, sanidad y compromiso, reflejando la identidad de una organización centrada en el bienestar de las personas. El diseño ganador, titulado 'Menina Hospiten', presenta una figura inspirada en una profesional sanitaria como símbolo de vocación, empatía y cuidado humano.

La autora ha fusionado la estética clásica con elementos del ámbito médico. Se trata de "un corazón con cruz en el pecho, que representa la compasión y la entrega; el estetoscopio simboliza la ciencia y la escucha activa y las hojas que decoran el vestido evocan armonía, sanación y crecimiento", ha indicado Olaya, autora del diseño.

"He querido representar la esencia de quienes trabajan cada día en el ámbito sanitario: la vocación, la empatía y el compromiso con los demás", ha agregado.

La composición artística incorpora los colores corporativos de Hospiten y las banderas de los cinco países donde el grupo tiene presencia (España, México, República Dominicana, Jamaica y Panamá) como representación de su diversidad cultural y vocación internacional.

El proceso de selección se desarrolló en dos fases: una votación interna entre los profesionales de los distintos centros de Hospiten y, posteriormente, la deliberación del jurado, formado por representantes del grupo y expertos del ámbito artístico, que escogió la propuesta ganadora.

"Con esta iniciativa, Hospiten pone en valor el talento interno y la implicación de sus profesionales, destacando su papel esencial en la construcción de una organización centrada en el bienestar y en el cuidado de las personas", finaliza la red sanitaria.