Hospiten obtiene el Sello EFQM 600 como reconocimiento a la excelencia en la gestión organizativa

Hospiten

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hospiten ha anunciado este martes la obtención del Sello EFQM 600, un reconocimiento internacional otorgado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) a la excelencia en gestión organizativa, lo que consolida a esta red sanitaria como una organización referente en esta cuestión.

"Este logro no solo reconoce el esfuerzo y la dedicación de todos los equipos por ofrecer servicios de calidad y sostenibles, sino que también reafirma el compromiso del grupo con la mejora continua, la innovación y la satisfacción de pacientes y profesionales", ha subrayado Hospiten en un comunicado.

Además, ha destacado que la distinción transmite una serie de valores fundamentales que fortalecen la identidad y reputación de la organización, generando confianza y credibilidad al reforzar su imagen ante clientes, empleados, socios y la sociedad en general, pues este sello implica haber superado una evaluación rigurosa basada en criterios como liderazgo, estrategia, personas, alianzas, procesos y resultados.

Este sello también promueve la transparencia y la responsabilidad, al basarse en una gestión ética, sostenible y orientada a resultados, e impulsa la innovación y el aprendizaje continuo, fomentando una cultura abierta al cambio y a la mejora constante; y pone de manifiesto la orientación al cliente y al talento de Hospiten.