Hospiten anuncia la construcción de un nuevo hospital en Punta Cana

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo sanitario Hospiten ha anunciado la construcción de un nuevo hospital en Punta Cana (República Dominicana), un moderno centro diseñado para ofrecer atención médica integral con tecnología de última generación en un entorno sostenible, para lo que ha contado con una inversión de más de 68 millones de euros.
Hospiten Punta Cana dispone de más de 11.000 metros cuadrados de construcción y contará con 68 habitaciones de hospitalización, 23 consultorios, 16 boxes de urgencias, ocho en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un bloque quirúrgico de última generación con tres quirófanos, incluyendo uno híbrido con sistema avanzado de imagen con hemodinamia.
Este centro "nace de la convicción de que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad", ha explicado el presidente ejecutivo de Hospiten, Juan José Hernández Rubio, quien ha añadido que el "objetivo" es "acercar la Medicina de primer nivel a la región, fortalecer la seguridad sanitaria del destino turístico y contribuir al desarrollo social y económico de Punta Cana y de toda la República Dominicana".
En concreto, este hospital generará más de 300 empleos durante la fase de construcción y permitirá la contratación de 250 profesionales entre personal sanitario y administrativo, lo que contribuirá al fortalecimiento de la economía local y el desarrollo del turismo médico en la región.
Con ello, se espera ofrecer atención médica de calidad con tecnología avanzada, como TAC espectral, resonancia magnética asistida por Inteligencia Artificial (IA), sonografía 4D con IA, mamografía 3D y quirófanos de cirugía mínimamente invasiva, garantizando estándares internacionales de excelencia.
BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
No obstante, estas dependencias se levantarán bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo generación de energía renovable, selección de materiales de bajo impacto y construcción industrializada. Así, se prevé alcanzar certificaciones 'LEED Zero', 'Well Platinum' y 'Net Zero', además del 'Joint Commission Internacional (JCI) Quality Approval', asegurando instalaciones que combinan cuidado ambiental y bienestar del paciente.
Por último, desde Hospiten han insistido en que este centro impulsará la economía local y el desarrollo del turismo médico, atrayendo pacientes internacionales que buscan atención de calidad a costos competitivos, integrando salud y experiencia turística. A través de ello, se reafirma el compromiso con la comunidad, mediante colaboración con instituciones locales, programas de prevención y generación de empleo.