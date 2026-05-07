Hospiten analiza los hábitos alimenticios de su personal para fomentar entornos laborales saludables

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Hospiten ha llevado a cabo el primer estudio observacional y prospectivo sobre hábitos alimenticios entre su personal, con el objetivo de conocer los patrones alimentarios de su equipo y así poder evaluar "el estado nutricional de una muestra representativa de su plantilla", y de fomentar entornos laborales saludables.

Esta iniciativa, coordinada desde la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, de MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten y liderada por su responsable, el doctor Pedro Robledo, persigue fomentar entornos laborales que impulsen "la adopción de hábitos saludables, además de identificar posibles áreas de mejora dentro de la empresa".

El estudio ha recogido información sobre la frecuencia de consumo de alimentos entre los empleados en las diferentes áreas geográficas de América (República Dominicana, México, Jamaica, Panamá) y España (Madrid, Andalucía, Canarias) donde se encuentra el grupo hospitalario y, por otra parte, ha analizado las técnicas culinarias empleadas para la elaboración de su alimentación.

En total, se han realizado 212 registros cuya media de edad es de 39,8 años, siendo un 83 por ciento mujeres y el 17 por ciento hombres y, de los cuales, el 57,28 por ciento y el 42,72 por ciento es personal sanitario y administrativo, respectivamente. Además, más de la mitad de los encuestados (el 64,32 por ciento) realizaba actividad física.

Para ello, se ha evaluado la adherencia a la dieta mediterránea utilizando la Escala MEDAS-14, herramienta "validada y reconocida" para este tipo de dieta, ya que es considerada como "uno de los patrones alimentarios más saludables por su variedad y adecuación". Gracias a ella, se ha podido conocer el impacto que puede generar sobre la salud. Con este estudio se ha conocido también la medida de consumo energético de la población estudiada y el patrón preferencial de consumo alimentario.

El proyecto se centra, por lo tanto, en la recopilación de datos sobre el consumo de alimentos en cada centro. Para ello, ha contemplado la participación de profesionales de diferentes áreas, desde el personal sanitario (que incluye facultativos, profesionales de enfermería o personal técnico en cuidados auxiliares, entre otros) hasta el personal administrativo y el resto de los equipos que integran las áreas no asistenciales de los hospitales.

PERCEPCIÓN GENERALIZADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA DIETA SALUDABLE

Este ánalisis de datos muestra que existe una "percepción generalizada" sobre la importancia de mantener una alimentación saludable, junto con oportunidades para seguir fortaleciendo la adherencia a las recomendaciones nutricionales y a los principios de la dieta mediterránea.

La evaluación de la adherencia a la dieta mediterránea mediante la escala MEDAS-14 muestra una media global de 8,29 puntos sobre 14, reflejando una "base sólida sobre la que seguir avanzando". Tanto el personal sanitario (8,3 puntos) como el personal administrativo (8,2 puntos) presentan resultados muy similares, lo que evidencia "una percepción compartida y homogénea en relación con los hábitos alimentarios".

Al analizar los resultados por continentes, se observan patrones complementarios que "enriquecen la interpretación". En Europa, destacan altos niveles de cumplimiento de dieta mediterránea en aspectos clave, como el uso de aceite de oliva (91,75%), el consumo de verduras (72,16%) y frutas (72,16%), lo que refleja una buena integración de elementos fundamentales de la dieta mediterránea.

Por su parte, en América se observa una tendencia positiva en el consumo de frutas y verduras (57,52% y 52,21%, respectivamente), aunque por debajo de la media europea.

En conclusión, a nivel global se identifican múltiples fortalezas en los hábitos actuales, como el uso de aceite de oliva para cocinar (67,13%), el consumo de frutos secos (69,01%) y la preferencia por carne magra frente a la roja (69,48%), lo que indica una "clara orientación hacia elecciones alimentarias saludables".

Asimismo, se detectan áreas con "potencial de mejora", como el consumo de legumbres, pescado, y el uso del sofrito, que ofrecen oportunidades concretas para seguir avanzando hacia una mayor adherencia al patrón mediterráneo.

Robledo, en este sentido, ha asegurado que el compromiso con la salud en el trabajo a través de exámenes o métodos de cribado específicos permiten "identificar de manera sistemática afecciones o factores de riesgo en personas que aparentemente están sanas, pero que podrían desarrollar enfermedades si no se interviene a tiempo".

"Teniendo en cuenta que más del 50% de la alimentación básica se realiza en el medio laboral, esto cobra aún mayor importancia", ha concluido.