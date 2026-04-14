El Hospital Universitario San Rafael incorpora a Eduardo Llamazares Cobo como su nuevo director médico - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Rafael de Madrid ha informado de la incorporación del doctor Eduardo Llamazares Cobo como su nuevo director médico, con lo que ha asegurado que refuerza su apuesta por la excelencia asistencial, la innovación y la mejora continua, con el objetivo de consolidar su posicionamiento como centro de referencia en la Comunidad de Madrid.

Llamazares Cobo ha sustituido en el cargo a la doctora María Teresa Martínez Iturriaga, a quien esta institución ha expresado su agradecimiento por su dedicación y excelente labor. El nuevo director médico es especialista en Anestesiología y Reanimación, con una trayectoria consolidada en hospitales de alta complejidad.

Además, cuenta con formación de posgrado en Dirección de Instituciones Sanitarias y una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos orientados a la mejora de la eficiencia asistencial y de la experiencia del paciente, especialmente en el ámbito quirúrgico. Hasta ahora, ejercía funciones directivas en el área médica de la Fundación Instituto San José, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Madrid.

De esta manera, en la citada institución, ha liderado una profunda reestructuración de las áreas de hospitalización y admisión, impulsado su digitalización y participado activamente en su planificación estratégica. Tras ello, ahora buscará promover la innovación en el Hospital Universitario San Rafael.

Por último, este centro sanitario ha informado de que Martínez Iturriaga continuará plenamente vinculada al mismo, desarrollando su actividad asistencial como cirujana maxilofacial y pasando consulta con normalidad.