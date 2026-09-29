Empresas.- El Hospital Universitario San Rafael y HT Médica inauguran una Unidad de Resonancia Magnética 5 Teslas

Archivo - Fachada del Hospital Universitario San Rafael, en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Rafael y HT Médica han inaugurado en Madrid la "primera" Unidad de Resonancia Magnética 5 Teslas de Europa, que permitirá contar con imágenes de "altísima" precisión con las que ampliar las opciones de diagnóstico y seguimiento en neurología, musculoesquelético, cardiovascular u oncología, entre otras áreas.

Según han detallado ambos centros, esta Unidad permite estudiar el cuerpo humano con un nivel de resolución, definición anatómica y caracterización de los tejidos que hasta ahora no estaba disponible en Europa.

El director científico de HT Médica, Antonio Luna Alcalá, ha destacado que el objetivo es aprovechar esta mayor capacidad para "detectar lesiones más sutiles, caracterizar mejor los tejidos, comprender con mayor precisión la enfermedad y ayudar a tomar decisiones clínicas con más información".

La Unidad incorpora el 'uMR Jupiter 5T de United Imaging', un sistema de resonancia magnética de ultra alto campo desarrollado para aplicaciones de cuerpo completo, que permite aplicar el potencial de los 5 Teslas a diferentes regiones anatómicas y abordar su desarrollo desde una perspectiva transversal.

Entre sus ventajas, se encuentra el incremento de la relación señal-ruido, que permite disponer de más información útil en una imagen frente a la interferencia de fondo. Una mayor señal ayuda a aumentar la resolución, mejorar la definición anatómica, profundizar en la caracterización de los tejidos, reducir tiempos de adquisición en determinadas circunstancias o combinar estas posibilidades en función de la pregunta clínica que sea necesario responder.

"Esta nueva capacidad nos permite identificar hallazgos que hasta ahora podían pasar desapercibidos y, en determinados casos, aportar la información necesaria para llegar a diagnósticos que antes no era posible establecer", ha resaltado el director gerente del Hospital Universitario San Rafael, César Téllez.

NUEVAS POSIBILIDADES EN EPILEPSIA, ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y PARKINSON

Aunque Antonio Luna ha apuntado que se debe demostrar cuáles son las aplicaciones clínicas diferenciales de esta tecnología, entre las áreas prioritarias de desarrollo está la neurología, un ámbito en el que la RM 5T abre nuevas posibilidades para epilepsia, esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo y demencias.

En epilepsia, una de las primeras líneas de trabajo de la nueva Unidad será el estudio de pacientes con epilepsia refractaria en los que una resonancia magnética de 3T no ha conseguido identificar una lesión estructural que explique su origen. A su vez, en esclerosis múltiple, una mayor capacidad de resolución permite profundizar en el estudio de lesiones y estructuras del sistema nervioso.

Mientras, en Parkinson, deterioro cognitivo y demencias, la nueva tecnología permite avanzar en el estudio de regiones cerebrales complejas y explorar qué información adicional aporta en enfermedades en las que todavía existen importantes preguntas por responder.

Más allá de la neurología, la RM 5T permite profundizar a nivel musculoesquelético en estructuras como cartílago, músculo, tendones, articulaciones o nervios periféricos; en imagen cardiovascular y vascular, estudiar estructuras anatómicas complejas con un mayor nivel de detalle; y en abdomen, pelvis, próstata, ginecología y oncología, explorar nuevas posibilidades para la caracterización, valoración y seguimiento de determinadas lesiones.

La nueva Unidad, que se integra en el Hospital Universitario San Rafael, cuenta con especialistas en neurorradiología, imagen musculoesquelética, cardiovascular, abdominal, pélvica, prostática, ginecológica, vascular y oncológica, entre otras áreas, para interpretar las imágenes y valorar su importancia.