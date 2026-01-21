El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid realiza las primeras cirugías con el robot 'Da Vinci 5'

'Da Vinci 5'. - QUIRÓNSALUD

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid ha realizado sus primeras cirugías con el robot quirúrgico 'Da Vinci 5' (DV5), que cuenta con una mejor imagen, mejor ergonomía y retroalimentación de fuerza, aspectos que permiten una mayor precisión y seguridad en la cirugía, de lo que se beneficia el paciente, que ve reducido los tiempos de anestesia y recuperación.

De este modo, se sitúa como uno de los tres centros en España, junto con el Hospital Universitario Rey Juan Carlos y la Fundación Jiménez Díaz, en incorporar el robot. Según ha destacado el Hospital, su adquisición "evoluciona" el programa de cirugía robótica que ya emplea en cirugía general, urología, ginecología y cirugía torácica.

En el área de cirugía torácica, 'Da Vinci 5' se utilizará para la extirpación de lóbulos pulmonares, tumores del mediastino anterior y timomas, así como tumores del mediastino posterior, abarcando gran número de patologías torácicas, reduciendo las molestias para el paciente y acelerando su recuperación.

El jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Javier Moradiellos, ha destacado la precisión y procedimientos mínimamente invasivos que permiten este robot. Gracias a ello, los cirujanos torácicos pueden intervenir lesiones más pequeñas y potencialmente curables y, a la vez, ofrecer solución quirúrgica a pacientes con mayor edad o comorbilidades.

Sobre la ventaja que supone que los brazos del nuevo equipo puedan ofrecer retroalimentación de fuerza a los cirujanos, Moradiellos ha explicado que esta característica ayuda a calibrar la tracción y la presión que aplican los profesionales sobre los tejidos frágiles, otorgando una "capa adicional de control".

En lo que respecta al área de ginecología, el jefe asociado del Servicio de Ginecología del Hospital, Ginés Hernández, ha puesto en valor que DV5 ayude a una cirugía más segura a través de la visión 3D, que permite ver "especialmente bien" la anatomía del paciente, haciendo más fácil preservar estructuras que no se ven correctamente en una cirugía abierta y, con ello, evitar comorbilidades, sobre todo en la vejiga y el recto.

VENTAJAS PARA UROLOGÍA Y CIRUGÍA GENERAL

"Con este nuevo robot el cirujano puede tocar a través de los instrumentos, lo que minimiza los riesgos de daños colaterales. Además, presenta una enorme innovación en la parte digital, visual, así como de ergonomía para el cirujano", ha resaltado el jefe del Servicio de Urología, Víctor Díez Nicolas, destacando así los inconvenientes que DV5 supera respecto a la cirugía clásica, como la pérdida de sensación táctil.

En su área, ha detallado que el robot se puede utilizar para la extirpación de cáncer de próstata, renal y de vejiga, además de ser "enormemente útil" en patologías complejas no urológicas, como prolapsos del suelo pélvico, lesiones uretrales o fibrosis retroperitoneal.

Por su parte, los cirujanos generales aprovechan las ventajas de DV5 en procedimientos oncológicos de alta complejidad, en los que el cirujano puede trabajar de forma más segura con una realización de gestos técnicos complejos más sencilla, lo que facilita a los pacientes intervenciones mínimamente invasivas con grandes ventajas donde la laparoscopia convencional tiene límites.

Así lo ha explicado el jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, David Fernández Luengas, quien ha subrayado el beneficio que supone que DV5 tenga la capacidad de realizar 'telementoring' (formación a distancia en tiempo real), lo que abre una nueva era en la formación y entrenamiento de los cirujanos.