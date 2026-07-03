El Hospital Universitario La Luz refuerza la detección precoz de la enfermedad renal crónica

Imagen de recurso de la representación un riñón. - SOGUG

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz, del grupo Quirónsalud, ha puesto en marcha un nuevo proyecto orientado a mejorar la identificación precoz de pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente entre aquellos con factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o mayores de 60 años.

Los expertos señalan que la enfermedad renal crónica (ERC) constituye uno de los principales retos de salud pública debido a su elevada prevalencia y a que, en la mayoría de los casos, evoluciona de forma silenciosa durante sus primeras fases.

Se estima que afecta a más del 15 por ciento de la población adulta en España y que dos de cada tres personas que la padecen desconocen que tienen la enfermedad, lo que dificulta un tratamiento precoz y aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales.

Ahora, la iniciativa permitirá revisar y optimizar los circuitos asistenciales existentes para favorecer un diagnóstico más temprano y una coordinación más estrecha entre Cardiología, Nefrología y Atención Primaria, facilitando además un seguimiento continuado de los pacientes.

"La prevención y el abordaje multidisciplinar forman parte de nuestra práctica clínica diaria. Este proyecto supone un paso más para detectar antes a los pacientes con riesgo cardiovascular y renal, intervenir de forma precoz y evitar la aparición de complicaciones", ha señalado el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Luz, Roberto Martín.

Por su parte, el jefe del Servicio de Nefrología, Fernando Tornero, ha señalado que el proyecto permitirá analizar cómo se están evaluando actualmente estos pacientes dentro del hospital para identificar oportunidades de mejora.

"Nuestro objetivo es optimizar los circuitos de detección y derivación, favoreciendo que los pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica sean identificados antes, evaluados por Nefrología cuando sea necesario y dispongan de un seguimiento adecuado a largo plazo", ha destacado Tornero.

Desde el Servicio de Cardiología, las doctoras Teresa Alvarado, responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca, y Laura Lorena, coordinadora de la Unidad Cardiorrenal, recuerdan que la salud cardiovascular y renal están estrechamente relacionadas.

"Cuando el corazón y el riñón se afectan mutuamente, el pronóstico del paciente empeora. Detectar la enfermedad renal crónica antes de que aparezcan síntomas representa una oportunidad para frenar su progresión y reducir complicaciones", explican.

Las especialistas destacan además que la implantación de protocolos homogéneos de cribado y registro permitirá disminuir la variabilidad clínica y facilitar una medicina más preventiva y personalizada.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS

Para desarrollar este proyecto, el hospital incorporará una metodología de evaluación de procesos mediante indicadores asistenciales que permitirá analizar el funcionamiento de los circuitos de detección, diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica e identificar áreas de mejora.

Esta iniciativa se desarrolla mediante la implementación del programa IntERCede, impulsado por Boehringer Ingelheim, del que el Hospital Universitario La Luz se convierte en el primer hospital privado de España en formar parte. Según el centro, gracias a esta herramienta será posible monitorizar los resultados del proyecto y avanzar hacia un modelo asistencial más coordinado, eficiente y centrado en la prevención.