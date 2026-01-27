El Hospital Universitario La Luz realiza sus primeras prostatectomías asistidas por 'Da Vinci Xi'

Prostatectomía asistida por 'Da Vinci Xi'. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz ha realizado sus primeras prostatectomías asistidas por el robot 'Da Vinci Xi', que permite abordar el cáncer de próstata con menor agresión quirúrgica, preservando funciones claves y mejorando los tiempos de recuperación para los pacientes.

"La urología es la especialidad en la que más se ha desarrollado la cirugía robótica porque sus ventajas clínicas son muy claras: reduce riesgos, minimiza la agresión quirúrgica y mejora de forma significativa el tiempo de recuperación y la estancia hospitalaria", ha destacado el especialista en cirugía robótica y laparoscópica Jesús Cisneros.

Según ha explicado, la prostatectomía robótica está indicada sobre todo en pacientes con cáncer de próstata localizado o localmente avanzado, especialmente en aquellos con buen estado general y expectativa de calidad de vida a largo plazo. Si se compara con la cirugía abierta tradicional, este procedimiento se asocia a menor pérdida de sangre y menor dolor postoperatorio, lo que facilita una recuperación más rápida.

El robot 'Da Vinci' permite a los profesionales "identificar y proteger mejor" las estructuras implicadas en la continencia urinaria y la función sexual, un aspecto importante para los pacientes. "Esto se traduce en tasas de continencia superiores al 90 por ciento en muchos pacientes y en una recuperación más favorable de la función sexual en aquellos que partían de una buena situación previa", ha precisado Cisneros.

Desde el punto de vista quirúrgico, el sistema 'Da Vinci Xi' ofrece una visión tridimensional de alta definición y un control muy preciso de los instrumentos, lo que resulta especialmente relevante en una zona anatómica tan delicada como la pelvis. "Esta tecnología nos permite ser más exactos sin sacrificar el control oncológico, algo fundamental cuando tratamos un cáncer", ha afirmado el doctor.

Más allá, la cirugía robótica presenta otras ventajas para los pacientes, principalmente en lo que se refiere a su experiencia hospitalaria. En concreto, se reducen los días con sonda, las estancias hospitalarias son más cortas y la recuperación mejora, tanto física como emocionalmente, ya que el paciente puede retomar antes su vida normal.

Con esta incorporación, el Hospital Universitario La Luz se suma a los centros del Grupo Quirónsalud que ya disponen de robots 'Da Vinci', más de una veintena en total. Así, amplía las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes urológicos y ofrece nuevas posibilidades para las intervenciones de riñón y vejiga o las cirugías reconstructivas.