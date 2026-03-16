Empresas.- El Hospital Universitario La Luz logra extirpar lesiones endometriósicas mediante el robot Da Vinci Xi

El Hospital Universitario La Luz logra extirpar lesiones endometriósicas mediante el robot Da Vinci Xi.
El Hospital Universitario La Luz logra extirpar lesiones endometriósicas mediante el robot Da Vinci Xi. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ
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Publicado: lunes, 16 marzo 2026 10:56
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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ginecólogo del Hospital Universitario La Luz, Jaime Siegrist, ha extirpado lesiones endometriósicas mediante una intervención quirúrgica con el robot Da Vinci Xi, para tratar la endometriosis profunda y preservar la fertilidad.

La endometriosis, enfermedad ginecológica crónica, se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, generalmente en la pelvis o los ovarios. Esta patología puede provocar dolor intenso, menstruaciones dolorosas y problemas de fertilidad, y se estima que afecta a una de cada diez mujeres en edad fértil. En muchas ocasiones, el diagnóstico se retrasa debido a la dificultad para identificar la enfermedad.

Siegrist y su equipo, integrado por las doctoras Patricia Alonso y Carolina Galocha, consiguieron tratar a una paciente que presentaba "quistes ováricos bilaterales, múltiples implantes peritoneales y nódulos de endometriosis profunda", que le provocaban dolor pélvico crónico y dificultades reproductivas. Esta operación permitió extirpar "todas las lesiones endometriósicas y reconstruir la pelvis femenina", para preservar la fertilidad y mejorar la calidad de vida de la paciente.

Esta cirugía incluyó quistectomía múltiple bilateral de ovarios, resección de nódulos y de implantes endometriósicos, liberación de adherencias pélvicas y reconstrucción anatómica de la pelvis femenina, siguiendo los principios de la naprotecnología quirúrgica, Esta disciplina busca restaurar la anatomía y función natural del aparato reproductor femenino mediante tratamientos personalizados.

"La cirugía de la endometriosis profunda es especialmente compleja porque la enfermedad puede provocar fibrosis, adherencias y distorsión de la anatomía pélvica, afectando a ovarios, trompas, intestino o vejiga", ha detallado Siegrist.

Gracias a este robot, el equipo pudo "operar con mayor precisión, visión tridimensional y movimientos mínimamente invasivos, reduciendo sangrado, riesgo de complicaciones y tiempo de recuperación". Los especialistas, a su vez, han destacado que el manejo de la endometriosis avanzada requiere "cirujanos experimentados y un abordaje multidisciplinar", ya que esta enfermedad puede afectar simultáneamente a varios órganos pélvicos.

"La combinación de cirugía robótica y técnicas reconstructivas avanzadas permite abordar casos complejos con un enfoque orientado tanto al control del dolor como a la preservación de la fertilidad y la recuperación funcional del aparato reproductor", ha concluido Jaime Siegrist.

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