Empresas.- El Hospital Universitario La Luz logra extirpar lesiones endometriósicas mediante el robot Da Vinci Xi

El Hospital Universitario La Luz logra extirpar lesiones endometriósicas mediante el robot Da Vinci Xi. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ginecólogo del Hospital Universitario La Luz, Jaime Siegrist, ha extirpado lesiones endometriósicas mediante una intervención quirúrgica con el robot Da Vinci Xi, para tratar la endometriosis profunda y preservar la fertilidad.

La endometriosis, enfermedad ginecológica crónica, se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, generalmente en la pelvis o los ovarios. Esta patología puede provocar dolor intenso, menstruaciones dolorosas y problemas de fertilidad, y se estima que afecta a una de cada diez mujeres en edad fértil. En muchas ocasiones, el diagnóstico se retrasa debido a la dificultad para identificar la enfermedad.

Siegrist y su equipo, integrado por las doctoras Patricia Alonso y Carolina Galocha, consiguieron tratar a una paciente que presentaba "quistes ováricos bilaterales, múltiples implantes peritoneales y nódulos de endometriosis profunda", que le provocaban dolor pélvico crónico y dificultades reproductivas. Esta operación permitió extirpar "todas las lesiones endometriósicas y reconstruir la pelvis femenina", para preservar la fertilidad y mejorar la calidad de vida de la paciente.

Esta cirugía incluyó quistectomía múltiple bilateral de ovarios, resección de nódulos y de implantes endometriósicos, liberación de adherencias pélvicas y reconstrucción anatómica de la pelvis femenina, siguiendo los principios de la naprotecnología quirúrgica, Esta disciplina busca restaurar la anatomía y función natural del aparato reproductor femenino mediante tratamientos personalizados.

"La cirugía de la endometriosis profunda es especialmente compleja porque la enfermedad puede provocar fibrosis, adherencias y distorsión de la anatomía pélvica, afectando a ovarios, trompas, intestino o vejiga", ha detallado Siegrist.

Gracias a este robot, el equipo pudo "operar con mayor precisión, visión tridimensional y movimientos mínimamente invasivos, reduciendo sangrado, riesgo de complicaciones y tiempo de recuperación". Los especialistas, a su vez, han destacado que el manejo de la endometriosis avanzada requiere "cirujanos experimentados y un abordaje multidisciplinar", ya que esta enfermedad puede afectar simultáneamente a varios órganos pélvicos.

"La combinación de cirugía robótica y técnicas reconstructivas avanzadas permite abordar casos complejos con un enfoque orientado tanto al control del dolor como a la preservación de la fertilidad y la recuperación funcional del aparato reproductor", ha concluido Jaime Siegrist.