El Hospital Universitario La Luz finaliza la obra para ampliar y modernizar su servicio de Urgencias

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz (Madrid) ha informado del fin de la obra iniciada en febrero para ampliar y modernizar su servicio de Urgencias, con el objetivo de mejorar la atención, la seguridad y la comodidad de sus pacientes.

El centro ha detallado en un comunicado, que esta reforma ha permitido aumentar hasta 420 metros cuadrados la superficie dedicada a la atención urgente. El nuevo dispositivo incorpora un área de observación con cuatro boxes aislados, una sala de tratamiento con seis sillones y la ampliación tanto del número de consultas como de las salas de espera, lo que se traduce en un servicio más resolutivo y confortable.

El hospital también ha puesto en el centro su apuesta por la innovación tecnológica y la digitalización. Según ha señalado, el 54 por ciento de las atenciones urgentes se realizan con Scribe, un asistente de inteligencia artificial que pretende humanizar más la relación médico-paciente en las consultas, eliminando la barrera del ordenador para que el facultativo centre toda su atención en la persona.

Asimismo, La Luz tiene entre sus objetivos ofrecer una experiencia diferencial en el área de Urgencias. Para ello, pondrá en marcha una iniciativa de seguimiento posterior de determinados pacientes atendidos bajo criterios específicos, con lo que tratará de garantizar la completa resolución de los síntomas o, en su caso, facilitar la asignación del recurso más adecuado y ágil para alcanzar un diagnóstico preciso.

Con estas mejoras, el Hospital Universitario La Luz ha asegurado dar "un paso decisivo" hacia un modelo de urgencias más humano, cercano y adaptado a las necesidades actuales de los pacientes y reforzar su posicionamiento como centro de referencia en Urgencias para los distritos de Chamberí, Tetuán, Centro y Ciudad Universitaria.