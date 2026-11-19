Profesionales que emplean el robot 'Da Vinci Xi'. - QUIRÓNSALUD

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz, del grupo Quirónsalud, ha alcanzado las 100 intervenciones quirúrgicas con el sistema robótico 'Da Vinci Xi', incorporado a comienzos de año y empleado por los servicios de Urología, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Torácica y Ginecología.

Según han detallado desde el centro, conseguir este cententar de intervenciones supone un "paso importante" en la integración de la cirugía robótica en la actividad asistencial del hospital y en el desarrollo de la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada, que también dispone del sistema 'Velys' de asistencia robótica para cirugía ortopédica.

El uso de 'Da Vinci Xi' comenzó en Urología, donde ha tenido un papel destacado, especialmente en el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. La precisión del sistema, que permite al cirujano operar desde una consola que ofrece una visión tridimensional ampliada y de alta definición del campo quirúrgico, facilita la identificación y preservación de estructuras anatómicas relacionadas con la continencia urinaria y la función sexual, dos aspectos esenciales para la calidad de vida de los pacientes.

Tras ello, se ha ido extendiendo a otros servicios, como Cirugía General y Digestiva, donde se emplea en intervenciones colorrectales, gástricas y de la pared abdominal, facilitando el abordaje de estructuras anatómicas complejas gracias a la precisión y movilidad de sus instrumentos, que reproducen los movimientos de las manos del especialista.

El jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Luz, Carlos Durán, ha señalado los avances en el tratamiento de la eventración abdominal o hernia incisional, cuyo abordaje ha evolucionado de forma notable gracias a las técnicas mínimamente invasivas que permite el robot.

Mientras, el Servicio de Cirugía Torácica ha incorporado esta tecnología para el tratamiento de lesiones pulmonares y mediastínicas. Según ha resaltado el jefe del Servicio, Javier Moradiellos, reduce la agresión quirúrgica y favorece la recuperación postoperatoria.

En el ámbito de la Ginecología, la plataforma también se ha aplicado a intervenciones relacionadas con la endometriosis y otras patologías ginecológicas que pueden requerir una disección especialmente precisa.

Como han apuntado desde el Hospital Universitario La Luz, la aplicación del sistema robótico requiere la coordinación de cirujanos, anestesiólogos, profesionales de enfermería y personal especializado, así como una formación específica para garantizar la utilización adecuada de la tecnología.