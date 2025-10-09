MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Hospiten Rambla de Santa Cruz de Tenerife ha incorporado el sistema quirúrgico Da Vinci Xi, una plataforma de cirugía robótica de última generación que permitirá realizar intervenciones de alta precisión en las especialidades de cirugía general, ginecología y urología.

En este sistema quirúrgico de cirugía mínimamente invasiva el cirujano controla, de manera manual, los mandos de la consola ubicada en el quirófano, mientras el sistema traduce con precisión estos movimientos en acciones de los brazos robóticos.

El sistema implantado, superior a versiones anteriores, permite intervenir con incisiones mínimas, mejores resultados estéticos y una menor necesidad de transfusiones, al tiempo que al cirujano le facilita un acceso optimizado a áreas anatómicas complejas, mayor precisión en la disección anatómica o eliminación del temblor fisiológico. Igualmente proporciona beneficios al sistema sanitario y la comunidad al reducir el tiempo de hospitalización, optimizar el uso de recursos y disminuir la incidencia de complicaciones, mejorando así la seguridad del paciente.

Concretamente, entre las características que diferencian al Da Vinci Xi de otras versiones anteriores se encuentran la longitud de sus brazos -más largos y delgados-, un mayor rango de movimiento, un mejor acceso a la anatomía del paciente y un diseño optimizado, que ofrece una mayor flexibilidad y una mejor configuración del sistema, lo que lo hace idóneo para procedimientos complejos. Asimismo, el robot está diseñado para operaciones que requieren acceso a varios cuadrantes del cuerpo, siendo el más adecuado para intervenciones quirúrgicas complejas y que demandan una mayor destreza y flexibilidad.