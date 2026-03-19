Empresas.- El Hospital Universitario HM Sanchinarro incorpora el programa 'AMBAR' para pacientes con Alzheimer

Archivo - Imagen del Hospital Universitario HM Sanchinarro. - DSG - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha incorporado el programa 'AMBAR' (Alzheimer Management by Albumin Replacement) a su cartera asistencial para pacientes con enfermedad de Alzheimer en fases leve o moderada, convirtiéndose en uno de los primeros centros hospitalarios en España en ofrecer este programa clínico basado en recambio plasmático terapéutico con reposición de albúmina.

El programa, impulsado por Grifols, es fruto de una investigación científica orientada a explorar nuevas estrategias terapéuticas frente a una enfermedad que actualmente afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo y a alrededor de 800.000 en España.

El protocolo 'AMBAR' se basa en una técnica médica conocida como plasmaféresis terapéutica, mediante la cual se extrae el plasma del paciente (la parte líquida de la sangre) y se sustituye por albúmina humana, una proteína natural con múltiples funciones en el organismo. Este procedimiento permite eliminar del plasma determinadas sustancias relacionadas con la fisiopatología del Alzheimer, como la proteína beta-amiloide, contribuyendo así a modificar la evolución de la enfermedad.

El objetivo de este procedimiento es contribuir a reducir la presencia en sangre de determinadas sustancias relacionadas con la fisiopatología del Alzheimer, como la beta-amiloide, y ayudar así a ralentizar la progresión del deterioro cognitivo y funcional.

Los resultados del ensayo clínico internacional 'AMBAR', publicados en la revista científica 'Alzheimer's & Dementia', han mostrado una reducción significativa (hasta del 61%) de la progresión de la enfermedad en pacientes con Alzheimer leve o moderado, con un perfil de seguridad considerado manejable y acorde con la literatura científica sobre aféresis terapéutica.

Desde el inicio del desarrollo del programa se han realizado más de 5.000 recambios plasmáticos terapéuticos, incluido además en las guías médicas de la American Society for Apheresis (ASFA). "Poder ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento respaldado por evidencia científica y desarrollado a partir de más de dos décadas de investigación amplía las opciones disponibles en una patología que sigue representando uno de los mayores desafíos de la neurología. Nuestro objetivo es integrar este protocolo dentro de un seguimiento clínico especializado que permita evaluar de forma individualizada su impacto en la evolución de cada paciente", ha señalado el neurólogo responsable del programa AMBAR en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, Javier Olazarán.

En la misma línea, el director territorial de HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, Jesús Peláez, señala que: "La incorporación del protocolo 'AMBAR' al Hospital Universitario HM Sanchinarro refleja la apuesta del Grupo HM Hospitales por integrar en la práctica clínica avances terapéuticos que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias".

UN MODELO ASISTENCIAL ESPECIALIZADO: 'AMBAR CLINIC'

La llegada de 'AMBAR' al Hospital Universitario HM Sanchinarro se enmarca en el desarrollo del modelo 'AMBAR Clinic', una red de centros especializados que aplican este procedimiento bajo protocolos clínicos estandarizados y con seguimiento médico continuado. Esos centros forman parte de una red científica internacional orientada a compartir conocimiento clínico, mejorar los protocolos terapéuticos y seguir ampliando la evidencia científica sobre este abordaje terapéutico. Además, cuentan con equipos sanitarios específicamente formados en el 'AMBAR Center de Barcelona' (centro de referencia internacional en la aplicación de esta técnica) y trabajan bajo estándares clínicos y de seguridad homogéneos.

Según explican, el modelo 'AMBAR Clinic' combina la atención médica especializada con la recopilación de datos de práctica clínica real, lo que permite seguir ampliando la evidencia científica sobre la eficacia, seguridad y aplicabilidad del procedimiento en pacientes con enfermedad de Alzheimer.

"La incorporación del programa 'AMBAR' refleja la capacidad del Hospital Universitario HM Sanchinarro para trasladar a la práctica clínica innovaciones terapéuticas respaldadas por investigación científica, integrándolas en un modelo asistencial multidisciplinar orientado a ofrecer una atención especializada a pacientes con enfermedades neurodegenerativas", ha finalizado el Iñigo Martínez, director médico del Hospital Universitario HM Sanchinarro.