El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz incorpora un nuevo modelo del robot 'Da Vinci'

Imagen del nuevo robot 'Da Vinci 5'. - HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha anunciado la incorporación de un tercer robot 'Da Vinci' a su Programa de Cirugía Robótica, lo que permitirá la realización de intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad en múltiples patologías, con más precisión y menos traumatismo, así como con mejores resultados funcionales, oncológicos y de recuperación postoperatoria.

Con la instalación de este robot, uno de los tres primeros 'Da Vinci' de última generación instalados de España, el 'Da Vinci 5' (DV5), el centro se ha convertido en el primer hospital de Madrid en contar con tres plataformas quirúrgicas de estas características.

Desde que la Fundación Jiménez Díaz iniciara su Programa de Cirugía Robótica en 2019 con la incorporación de su primer 'Da Vinci', el modelo Xi de la plataforma quirúrgica, y la posterior instalación de un segundo robot de estas mismas características en noviembre de 2024, el número anual de cirugías robóticas realizadas ha registrado un crecimiento sostenido.

Así, se ha pasado de entre 50 y 200 intervenciones los tres primeros años del proyecto hasta superar actualmente las 800 anuales, al tiempo que cada vez son más los profesionales del hospital madrileño acreditados para manejar esta plataforma quirúrgica.

A este aumento de la actividad quirúrgica robótica contribuyó notablemente la incorporación de la segunda plataforma, que permitió, además, simultanear el uso de esta técnica en dos quirófanos y añadir a las cinco especialidades que hasta el momento la utilizaban - Cirugía General y Digestiva, Urología, Cirugía Torácica, Ginecología y Otorrinolaringología- una nueva indicación, la Cirugía Pediátrica.

MAYOR PRECISIÓN, SEGURIDAD Y ERGONOMÍA, Y MEJOR EFICIENCIA

El Hospital ha informado de que el modelo Xi facilitaba una visión 3D aumentada hasta diez veces, asegurando la claridad y precisión de los detalles anatómicos, y eliminando el temblor fisiológico y los movimientos involuntarios del cirujano. Ahora, destaca que la llegada del 'Da Vinci' 5 supone un salto tecnológico importante, ya que incorpora más de 150 innovaciones de diseño que buscan aumentar la precisión, seguridad y ergonomía y optimizan la eficiencia.

El centro explica que este modelo dispone de mejor imagen y ergonomía, y los instrumentos tienen retroalimentación de fuerza, lo que redunda en una cirugía aún más precisa, incluso en zonas de difícil visualización, y con ello, aún más segura para el paciente, que ve reducida de forma significativa el tiempo de anestesia y de recuperación, así como el dolor y número de complicaciones.

En cuanto al profesional, el DV5 proporciona mayor seguridad en procedimientos largos en los que el cirujano está mucho tiempo en la consola, contribuyendo a reducir la fatiga y mejorar precisión, lo que, de nuevo, aumenta la seguridad del paciente.

Asimismo, incorpora una mayor capacidad de datos y mejoras en el flujo de quirófano que ayudan a los especialistas a optimizar la planificación y ejecución de las cirugías, con la seguridad adicional que, de nuevo, aporta al paciente.

Además, apuntan que el 'feedback' de fuerzas que proporciona el DV5 es especialmente útil en zonas donde los tejidos son delicados o están cerca de estructuras críticas (nervios, vasos). "Adicionalmente, en cirugía oncológica, en la que el control de márgenes quirúrgicos, precisión y mínima invasión son claves, este sistema, con su mayor cómputo, datos de fuerza y mejor imagen, facilita procedimientos más complejos o híbridos", añaden.