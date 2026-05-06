Empresas.- El Hospital San Juan de Dios de Tenerife realiza por primera vez una lobectomía pulmonar con 'Da Vinci'

Imagen de la intervención. - SAN JUAN DE DIOS TENERIFE

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Tenerife ha realizado por primera vez una lobectomía superior derecha con linfadenectomía mediante el sistema robótico 'Da Vinci' a un paciente con cáncer de pulmón, previamente diagnosticado en la Unidad de Neumología Intervencionista del centro.

Según informa, la intervención ha sido llevada a cabo con éxito por la doctora Helena Hernández Rodríguez, especialista en Cirugía Torácica, "marcando un hito en la incorporación de tecnología robótica avanzada al abordaje del cáncer de pulmón en la isla".

La lobectomía pulmonar con linfadenectomía es una cirugía compleja que consiste en la extirpación de un lóbulo pulmonar afectado por la enfermedad, junto con los ganglios linfáticos regionales, y constituye el tratamiento de elección en estadios iniciales del cáncer de pulmón.

El Hospital destaca que la utilización del robot 'Da Vinci' permite "una mayor precisión quirúrgica, una visión tridimensional ampliada y una notable reducción del impacto quirúrgico sobre la persona". Entre los principales beneficios de esta técnica destacan menor dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones, una recuperación más rápida y estancias hospitalarias más cortas, en comparación con la cirugía abierta convencional.

"La cirugía robótica aplicada a la patología pulmonar supone un avance muy importante, ya que nos permite realizar procedimientos oncológicos complejos con una precisión excepcional, poniendo siempre en el centro la seguridad y el bienestar de la persona atendida", ha subrayado Hernández.

Por su parte, Concepción González, directora médica del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, ha destacado que la incorporación de la cirugía robótica en procedimientos de alta complejidad, como la lobectomía pulmonar, responde a una clara apuesta estratégica del hospital por la innovación, la formación continuada de los profesionales y la mejora constante de la calidad asistencial, siempre desde un modelo de atención humanizado y centrado en la persona.