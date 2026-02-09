El Hospital Ruber Internacional incorpora una técnica avanzada para diagnóstico de celiaquía en casos dudosos

Laboratorio. - RUBER INTERNACIONAL

El Hospital Ruber Internacional ha anunciado la incorporación de la citometría de flujo, una técnica avanzada que facilita el diagnóstico de la enfermedad celiaca en casos dudosos a través del estudio de los linfocitos intraepiteliales en la biopsia duodenal, permitiendo ofrecer una evaluación más precisa, personalizada y segura.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que afecta al intestino delgado y que, pese a su elevada prevalencia, continúa siendo una patología infradiagnosticada. La complejidad de su diagnóstico radica en que no todos los pacientes presentan los síntomas digestivos clásicos ni alteraciones evidentes en las pruebas habituales.

Según ha explicado la especialista en Aparato Digestivo del Hospital Ruber Internacional Natalia López, muchos pacientes tienen síntomas digestivos leves, atípicos o incluso manifestaciones extraintestinales como anemia, cefaleas, infertilidad, osteoporosis o cansancio crónico, mientras que otros no presentan ningún signo.

Además, en fases iniciales de la enfermedad o en personas que han reducido el consumo de gluten por su cuenta, las pruebas serológicas y la biopsia convencional pueden resultar normales o discordantes, lo que dificulta alcanzar un diagnóstico concluyente.

Aquí es donde la citometría de flujo tiene un papel clave, pues permite identificar alteraciones inmunológicas que perduran en el tiempo incluso cuando el paciente ya sigue una dieta sin gluten y la mucosa ha recuperado su aspecto normal.

"Se trata de analizar los linfocitos presentes en el epitelio del intestino delgado. Gracias a la citometría de flujo podemos identificar un patrón inmunológico característico de la enfermedad celíaca", ha detallado la doctora.

Este patrón característico consiste en el aumento de la proporción de los linfocitos T gamma-delta y la disminución de las células CD3-. "Es altamente específico de la enfermedad celíaca y nos permite confirmar el diagnóstico cuando otras pruebas no son concluyentes", ha señalado López.

Todo ello contribuye al diagnóstico en pacientes con enfermedad celíaca seronegativa, con lesiones histológicas mínimas (Marsh 1 y 2), en casos con resultados discordantes entre serología y biopsia, o en personas que han iniciado una dieta sin gluten sin indicación médica previa.

La utilidad de esta técnica está reconocida en el Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca del Ministerio de Sanidad, que recomienda su uso en situaciones clínicas complejas o dudosas.

López ha aseverado que la población debe evitar el autodiagnóstico y, en caso de sospecha de celiaquía, acudir a un especialista que realice un diagnóstico certero y un estudio familiar. Tras ello, se debe iniciar una dieta sin gluten, pero no antes de la valoración médica, según ha destacado.