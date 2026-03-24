Empresas.- El Hospital Ruber Internacional impulsa un programa de imagen cardíaca avanzada para mejorar el diagnóstico

El Hospital Ruber Internacional impulsa un programa de imagen cardíaca avanzada para mejorar el diagnóstico - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Ruber Internacional de Madrid ha puesto en marcha un programa de imagen cardíaca avanzada orientado a mejorar el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades del corazón mediante el uso de tecnologías de última generación, el cual está liderado por el cardiólogo experto en la materia, el doctor Guillermo Isasti.

"El objetivo es que los pacientes puedan acceder a estudios de resonancia magnética cardíaca (CardioRM) realizados con los más altos estándares de calidad y basados en la evidencia científica más reciente, lo que nos permite diagnosticar con gran precisión un amplio espectro de enfermedades del corazón", ha explicado Isasti.

El impulso de esta iniciativa se ha producido en un contexto en el que las patologías cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad en España y en gran parte del mundo, muchas veces con una evolución silenciosa durante años antes de manifestarse con síntomas. Ante ello, el diagnóstico precoz y preciso resulta fundamental para detectar alteraciones en fases tempranas, iniciar tratamientos adecuados y prevenir complicaciones graves.

En este sentido, destacan las técnicas de imagen cardíaca avanzada, que incluyen, principalmente, la citada CardioRM y el TAC cardiaco, herramientas que permiten estudiar el corazón con gran precisión tanto desde el punto de vista anatómico como funcional. No obstante, en esta primera fase del programa, este se va a centrar especialmente en potenciar el uso de la CardioRM mediante el desarrollo de protocolos específicos para distintas enfermedades cardiovasculares.

Todo ello ha sido posible gracias a la incorporación en este hospital de una resonancia magnética de última generación de 3 teslas, que permite obtener imágenes cardíacas con un nivel de detalle muy elevado, tecnología combinada con protocolos clínicos específicos y un equipo médico altamente especializado y que facilita aprovechar todo el potencial de la imagen avanzada en Cardiología.

Así, estas técnicas de imagen cardíaca avanzada permiten analizar con gran precisión la estructura, la función del músculo cardiaco, el riego sanguíneo del miocardio y la presencia de fibrosis o cicatrices, lo que mejora tanto el diagnóstico inicial como el seguimiento de los pacientes. De hecho, algunas modalidades, como la CardioRM de estrés, permiten estudiar cómo responde el corazón cuando necesita un mayor aporte de sangre, ayudando a detectar alteraciones en la circulación coronaria con gran sensibilidad.

LA CARDIORM IDENTIFICA CAMBIOS EN TEJIDO MUSCULAR CARDIACO INCLUSO EN FASES MUY PRECOCES

"La CardioRM permite identificar cambios en el tejido del músculo cardiaco incluso en fases muy precoces, antes de que aparezcan síntomas o alteraciones visibles con otras pruebas", ha manifestado Isasti. Por ello, estas técnicas son especialmente útiles en pacientes con miocardiopatías, cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, valvulopatías, arritmias o enfermedades inflamatorias del corazón, entre otras patologías.

Por otra parte, desde el Hospital Ruber Internacional han indicado que este programa se desarrolla mediante una colaboración multidisciplinar entre los Servicios de Cardiología y Radiología, además de otros implicados en la atención a pacientes con enfermedad cardiovascular, como Urgencias, Medicina Interna y Cuidados Intensivos.

Esta nueva unidad cuenta con un circuito asistencial específico para la realización de estas pruebas y con un equipo integrado por cardiólogos, radiólogos y técnicos especialistas en resonancia. Los informes diagnósticos estarán disponibles para el paciente y el médico solicitante en un plazo aproximado de 24 a 48 horas.

Con toto ello, y ya con las primeras semanas de funcionamiento del programa, se han realizado más de una decena de estudios y se espera superar los 100 pacientes al año, una cifra que previsiblemente aumentará a medida que se amplíen las indicaciones clínicas de la CardioRM. Además, se contempla el desarrollo de líneas de investigación en imagen cardíaca avanzada, mediante la creación de bases de datos clínicas y de imagen que puedan contribuir a estudios científicos y colaboraciones con otros centros.

"La imagen cardíaca avanzada nos permite comprender con mucho más detalle cómo funciona el corazón y cómo evolucionan las enfermedades cardiovasculares", ha explicado Isasti, quien ha agregado que, "en los próximos años, seguirá evolucionando e integrándose con herramientas como el análisis de datos y la Inteligencia Artificial (IA)".

"La CardioRM nos permite entender el corazón con una precisión que hace unos años era impensable y eso se traduce en diagnósticos más precisos y tratamientos mejor adaptados para cada paciente", ha concluido este especialista.