Hospital Ruber Internacional conmemora 20 años de la primera unidad de radiocirugía robótica 'CyberKnife'

20 Aniversario De La Incorporación De 'Cyberknife' Al Hospital Ruber Internacional. - QUIRÓNSALUD

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Ruber Internacional conmemora el 20 aniversario de la incorporación, en 2006, de la primera unidad de radiocirugía robotizada 'CyberKnife' en España, que ha permitido consolidar la radiocirugía y la radioterapia estereotáxica como opciones terapéuticas de referencia para el tratamiento no invasivo de tumores cerebrales, espinales y torácicos.

Según han detallado desde el Grupo Quirónsalud en un comunicado, a lo largo de estas dos décadas, 'CyberKnife' ha contribuido a tratar a miles de pacientes a través de la administración precisa de dosis elevadas de radiación sobre el tumor, minimizando la afectación de los tejidos sanos circundantes. El tratamiento es ambulatorio, sin necesidad de cirugía, anestesia ni ingreso hospitalario, generalmente en una única sesión o en un reducido número de sesiones.

La incorporación del primer 'CyberKnife' de España en 2006 convirtió al Hospital Ruber Internacional en "pionero" de la radiocirugía robótica nacional. Posteriormente, el hospital continuó apostando por la innovación tecnológica con la incorporación de la plataforma 'CyberKnife M6', capaz de reducir los tiempos de tratamiento y ampliar las indicaciones terapéuticas gracias a sistemas avanzados de seguimiento y planificación.

Desde la puesta en marcha de la unidad, las indicaciones más frecuentes para las que se ha utilizado han sido patologías del sistema nervioso central. En concreto, en torno al 42 por ciento de los pacientes tratados con 'CyberKnife' en el Hospital Ruber Internacional presentaba patologías de este tipo, tanto cerebrales como espinales.

El especialista en oncología radioterápica Rafael García ha puesto en valor la versatilidad del sistema para abordar un amplio abanico de indicaciones, como tumores cerebrales malignos y benignos, tumores pediátricos, lesiones medulares, malformaciones vasculares y patologías funcionales como la neuralgia del trigémino.

"La precisión submilimétrica de la radiocirugía robotizada resulta especialmente relevante en estas localizaciones, donde la proximidad a estructuras neurológicas críticas exige una máxima exactitud para preservar la función neurológica y reducir los efectos secundarios", ha destacado la jefa de servicio de Oncología Radioterápica en el centro, Aurora Rodríguez.

INDICACIONES TORÁCICAS

Asimismo, las indicaciones torácicas son otra de las áreas de abordaje de 'CyberKnife'. La radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) permite tratar tumores pulmonares primarios y lesiones metastásicas mediante un reducido número de sesiones, habitualmente entre una y cinco.

La especialista en oncología radioterápica y experta en radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) Amalia Sotoca ha destacado que los sistemas avanzados de seguimiento respiratorio incorporados en las últimas generaciones de 'CyberKnife' permiten seguir en tiempo real el movimiento del tumor durante la respiración, manteniendo una elevada precisión incluso en órganos móviles como el pulmón.

La experiencia acumulada en el Hospital Ruber Internacional ha permitido obtener elevadas tasas de control local tanto en pacientes con enfermedad oligometastásica como en tumores pulmonares primarios, incluyendo determinados carcinomas microcíticos en situaciones seleccionadas.

La evolución tecnológica ha simplificado de manera notable los procedimientos. En la actualidad, solo alrededor del 10 por ciento de los pacientes requiere la colocación de marcadores fiduciales para el seguimiento tumoral, lo que convierte el tratamiento en una experiencia más cómoda, rápida y personalizada.