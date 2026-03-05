Empresas.- El Hospital Quirónsalud San José conmemora su centenario con varios actos y un homenaje a sus empleados

Archivo - Imagen del Hospital Quirónsalud San José celebra. - QUIRÓNSALUD - Archivo

El Hospital Quirónsalud San José ha anunciado la celebración de una serie de actos con motivo de su centenario, entre ellos, la conmemoración del centenario, que tendrá lugar el 19 de marzo y en el que se rendirá homenaje a los trabajadores que cumplen 30 años o más en el centro.

Además, el hospital celebrará el 18 de marzo una jornada titulada 'Retos y progresos en el embarazo y el parto', en la que participarán expertos de distintos hospitales del Grupo Quirónsalud. En mayo tendrá lugar una jornada de actualización en patología de la columna, organizada por el equipo del doctor Ghassan Elgeadi Saleh, y en septiembre se celebrará la VII edición de la jornada de salud postreproductiva.

Con motivo del centenario, el centro recuerda que el 18 de marzo de 1926 abrió sus puertas en la calle Cartagena de Madrid la casa de la Congregación de las Hijas de San José con el objeto de dar asistencia a los enfermos. Durante sus primeros años de funcionamiento, la actividad del entonces Sanatorio San José se abrió al cuidado general de enfermos, aunque años más tarde centraría su principal actividad en la maternidad.

En los siguientes años el centro inició su apertura a otras especialidades como cirugía general, medicina interna, traumatología, urología, oftalmología o cirugía vascular. "Y así continuaría hasta el día de hoy, en el que nuestro Hospital se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña cuyo objetivo fundamental es la excelencia en la atención integral materno-infantil. Participa además en tareas de docencia de alumnos del Grado de Medicina de la Universidad Europea", explican desde el centro.

En el año 2006, finalizó la mayor obra de ampliación llevada a cabo en el Hospital desde su construcción: el Centro de Especialidades y Cirugía Ambulatoria, situado en los terrenos anexos al Hospital que se utilizaban como aparcamiento y que permitió ampliar las instalaciones existentes. En 2020, se abrió el nuevo Edificio de Consultas Externas en Clara del Rey en el que se integraron nuevas consultas de ginecología y obstetricia, cirugía ortopédica y traumatología y cirugía oral y maxilofacial y se trasladaron las consultas de oftalmología, dermatología y otorrinolaringología.

Desde Quirónsalud destacan que, gracias a los cambios acometidos en los últimos años, como la innovación en los equipos médicos y quirúrgicos, actualmente ofrece una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades: "Con equipos de referencia altamente cualificados que desarrollan técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, para lo que se dispone de los últimos avances técnicos en medicina".