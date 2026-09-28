El Hospital Quirónsalud Pozuelo inicia su programa de cirugía robótica pediátrica asistida con Da Vinci - HOSPITAL QUIRÓNSALUD POZUELO

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo (Madrid) ha informado del inicio de su programa de cirugía robótica pediátrica asistida con Da Vinci, y es que su Servicio de Cirugía Pediátrica ha realizado ya dos intervenciones que acercan la cirugía de mínima invasión y altamente precisa a los pacientes menores.

"La cirugía robótica en Pediatría tiene un campo de aplicación muy amplio y permite abordar numerosas patologías de la cavidad abdominal y torácica", ha indicado el cirujano pediátrico del centro y responsable de estas primeras intervenciones, el doctor Carlos Delgado Miguel, quien ha intervenido en una malformación congénita de la vía biliar y una extracción de cálculos biliares.

Según ha expuesto, la técnica "puede utilizarse en intervenciones de cirugía gastrointestinal y hepatobiliar, como en cirugía esofágica, funduplicaturas, resecciones intestinales, cirugía colorrectal, esplenectomías, colecistectomías o cirugías de la vía biliar". "También, puede emplearse en determinadas intervenciones torácicas, como resecciones pulmonares, cirugía mediastínica o reparación de algunas malformaciones congénitas", ha explicado.

"No obstante, la indicación debe individualizarse en cada paciente en función de su edad, tamaño, patología y características de la intervención", ha aclarado en relación con el procedimiento, que permite realizar intervenciones complejas mediante un abordaje mínimamente invasivo y con una gran precisión. "El robot proporciona al cirujano una visión tridimensional ampliada del campo quirúrgico, elimina el temblor fisiológico y permite realizar movimientos muy precisos gracias a instrumentos articulados con una gran libertad de movimiento", ha agregado.

En este sentido, ha manifestado que "esto resulta especialmente útil en pacientes pediátricos", en los que se trabaja "con espacios anatómicos muy pequeños y sobre estructuras especialmente delicadas". "La cirugía robótica permite abordar intervenciones complejas de una forma mínimamente invasiva que técnicamente serían muy difíciles mediante laparoscopia convencional", ha incidido, para añadir que "amplía las posibilidades de la cirugía mínimamente invasiva pediátrica".

MENOR DOLOR POSTOPERATORIO Y RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA

Además, con incisiones pequeñas, menos agresión de la pared abdominal o torácica, menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida, añade más posibilidades para el cirujano, como una visión tridimensional aumentada, filtración del temblor e instrumentos articulados que reproducen los movimientos de la muñeca humana dentro del paciente. "Esto facilita la disección, la sutura y la reconstrucción de estructuras anatómicas muy pequeñas", ha sostenido Delgado Miguel.

De cualquier forma, "debemos estudiar cuidadosamente donde colocar cada puerto (lugar en el que se introducen los brazos del robot), la distancia entre los brazos robóticos, la posición del paciente y el espacio disponible dentro del abdomen y el tórax", ha continuado, para señalar también que "cuanto menor es el paciente, mayor es la dificultad técnica y más importante es la experiencia del equipo".

Por último, y una vez expuesto que la cirugía robótica reduce el traumatismo sobre la pared abdominal y torácica, lo que puede traducirse en menor dolor y una movilización y recuperación precoces, así como en un impacto estético menor, ha confirmado que el cirujano que la realiza debe haber asistido previamente a gran variedad de procedimientos robóticos en niños para "conocer diferentes técnicas y estrategias quirúrgicas y aprender de equipos que cuentan con una amplia experiencia".

También, se debe completar un programa de acreditación específico de la empresa fabricante del robot y haber completado más de 200 horas de entrenamiento con simulador. "La cirugía robótica posee una curva de aprendizaje específica y, en niños, la formación adquiere más importancia debido al menor tamaño de los pacientes", ha concluido.