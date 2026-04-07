El Hospital La Luz realiza su primera cirugía torácica con el robot Da Vinci Xi - HOSPITAL LA LUZ
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Universitario La Luz de Madrid ha realizado su primera cirugía torácica con el robot Da Vinci Xi que ha incorporado recientemente, procedimiento que ha sido llevado a cabo por el jefe de su Servicio de Cirugía Torácica, el doctor Francisco Javier Moradiellos, y que ha consistido en la resección de un tumor torácico.
Esta intervención, que ha sido realizada en el contexto de una cirugía oncológica con intención curativa, se ha ejecutado mediante un abordaje mínimamente invasivo, a través de pequeñas incisiones, para lo que se ha utilizado esta tecnología que proporciona visión tridimensional de alta definición y permite al cirujano ejecutar movimientos de gran precisión.
"Al tratarse de un abordaje menos invasivo que la cirugía convencional, se asocia a una menor agresión quirúrgica, menor dolor postoperatorio, reducción de la pérdida sanguínea y una recuperación más rápida, lo que puede traducirse en estancias hospitalarias más cortas", ha destacado Moradiellos, y es que las características facilitan la realización de procedimientos complejos con mayor control quirúrgico.
Este cirujano cuenta con una amplia trayectoria en este campo, con más de 600 procedimientos de cirugía torácica robótica realizados. Junto a ello, ha contribuido al desarrollo y la implantación de esta técnica en España, favoreciendo su progresiva incorporación en el ámbito sanitario.
EXPERIENCIA EN UROLOGÍA Y GINECOLOGÍA
En este contexto, el Hospital Universitario La Luz apuesta por la innovación tecnológica, ya que cuenta con experiencia consolidada en cirugía robótica en otras especialidades, como Urología y Ginecología. En ambas, ha llevado a cabo numerosos procedimientos de esta factura.
Esta iniciativa se alinea, además, con la estrategia del grupo sanitario Quirónsalud, que dispone de más de 20 sistemas Da Vinci en cerca de la mitad de los hospitales de su red asistencial en España y cuenta con más de un centenar de profesionales acreditados para el manejo de esta plataforma.