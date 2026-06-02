Hospital HM Sanchinarro, premio Congreso Estadounidense de Urología al mejor vídeo basado en cirugía robótica - HM HOSPITALES

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Estadounidense de Urología ha reconocido al Hospital Universitario HM Sanchinarro de Madrid con su premio al mejor vídeo quirúrgico basado en cirugía robótica, con lo que su experiencia acumulada en este campo ha sido puesta en valor en el "encuentro científico más relevante del mundo en esta especialidad".

De este modo, desde el grupo sanitario HM Hospitales han indicado que este centro "se ha consolidado como uno de los principales referentes internacionales en cirugía robótica y Medicina de alta precisión gracias a una apuesta sostenida durante más de una década por la innovación tecnológica, la formación especializada y el desarrollo de nuevos modelos quirúrgicos orientados a mejorar la seguridad, la precisión y la recuperación de los pacientes".

Este hospital "dispone actualmente de uno de los ecosistemas de cirugía robótica más completos y avanzados del sistema sanitario español, integrando de forma simultánea las plataformas 'da Vinci Xi' y d'a Vinci SP' (Single Port), a las que se suma el nuevo robot quirúrgico 'Toumai'", han continuado, para añadir que "esta combinación tecnológica permite adaptar el abordaje quirúrgico a las necesidades específicas de cada procedimiento y cada paciente, consolidando un modelo asistencial basado en la Medicina personalizada y la cirugía mínimamente invasiva".

En este contexto, han expuesto que "la robótica quirúrgica se aplica de forma transversal en especialidades como Urología, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Torácica, Traumatología, Ginecología, Ortopedia y Otorrinolaringología, reflejando un modelo plenamente integrado en el que la tecnología actúa como herramienta al servicio del profesional sanitario y del paciente".

"Llevamos más de 10 años trabajando intensamente en cirugía robótica y nos hemos ido incorporando a todos los avances tecnológicos que han surgido en este ámbito con un único objetivo: mejorar la precisión, la seguridad y la recuperación funcional de nuestros pacientes", ha explicado el director médico del Hospital Universitario HM Sanchinarro, el doctor Iñigo Martínez, que ha destacado el desarrollo de "un auténtico ecosistema robótico capaz de integrar experiencia, selección del paciente, análisis de resultados e innovación quirúrgica en un mismo entorno".

Al respecto, HM Hospitales ha declarado que la evolución del programa de cirugía robótica de este centro le ha permitido "protagonizar algunos de los hitos más innovadores desarrollados hasta la fecha en este ámbito, como la primera telecirugía realizada en Europa y en España dentro de un entorno de investigación clínica regulada". "Este tipo de procedimientos permite intervenir quirúrgicamente a un paciente desde un centro remoto mediante plataformas robóticas avanzadas, abriendo nuevas posibilidades para el futuro de la cirugía de alta complejidad, la colaboración internacional y el acceso a especialistas altamente cualificados", ha explicado.

PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

Junto a ello, ha puesto en valor que "se ha consolidado como centro internacional de formación y proctorización para algunas de las principales compañías de cirugía robótica del mundo". "Más allá de disponer de robots, lo verdaderamente relevante es integrar ese conocimiento dentro de un programa de alta especialización, donde la experiencia del equipo es lo que realmente marca la diferencia en los resultados", ha señalado el miembro de esta entidad, el doctor Javier Romero-Otero.

"Ese trabajo continuado nos ha permitido situarnos al nivel de algunos de los grandes centros internacionales de referencia en cirugía robótica, compitiendo y colaborando en el mismo entorno científico que instituciones como Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Johns Hopkins o Mount Sinai", ha proseguido, mientras que Martínez ha destacado que se ha producido "un cambio de paradigma".

Este, a su juicio, está justificado por la manera en la se organiza "la cirugía alrededor de ella", ya que se integra "experiencia, selección del paciente y análisis de resultados en un mismo entorno". "Esta visión permite estandarizar procesos, mejorar la toma de decisiones clínicas y avanzar hacia una Medicina más precisa y basada en valor", ha explicado.

Por otra parte, HM Hospitales ha señalado que "uno de los avances más relevantes en esta evolución tecnológica ha sido la incorporación del sistema 'da Vinci SP' de puerto único, una tecnología que permite realizar cirugías complejas a través de una única incisión de, aproximadamente, tres centímetros". "Este abordaje mínimamente invasivo reduce la agresión quirúrgica y favorece una recuperación más rápida, con menos dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria y una reincorporación más precoz a la actividad habitual", ha abundado.

"Con la cirugía de puerto único, no solo mantenemos las ventajas de la cirugía robótica convencional, sino que miniaturizamos aún más el procedimiento", ha ahondado Martínez, quien ha añadido que es posible "realizar cirugías complejas a través de una única incisión, optimizando la recuperación funcional y mejorando la experiencia del paciente".

Por último, y en relación con el galardón obtenido en el Congreso Estadounidense de Urología, Romero-Otero ha reiterado que "este reconocimiento tiene un enorme valor". El mismo "demuestra que el modelo robótico desarrollado en el Hospital HM Sanchinarro es sólido, innovador y plenamente competitivo a nivel internacional", ha explicado.