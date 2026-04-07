Empresas.- HM Hospitales realiza más de 127.600 cirugías en 2025, un 6,3% más que el año pasado

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MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha publicado este martes sus índices asistenciales de 2025, que muestran un "crecimiento sostenido" de su actividad, con más de 127.600 intervenciones quirúrgicas practicadas, lo que supone un 6,3 por ciento más que el año anterior, de las que más de 50.400 corresponden a cirugía mayor ambulatoria.

Según ha detallado el grupo hospitalario, a lo largo del año pasado atendió más de 4,6 millones de consultas externas, esto es, un 12,2 por ciento más que en 2024. Asimismo, prestó asistencia a cerca de 800.000 urgencias. "El Grupo ha demostrado su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente y cada vez más compleja", ha valorado en un comunicado.

Los hospitales del grupo registraron casi 118.000 altas hospitalarias y más de 4.600 nacimientos. Junto al crecimiento de su actividad, el grupo ha destacado que su índice de mortalidad ajustada por complejidad es del 0,72, según el algoritmo del Ministerio de Sanidad. "Nos sitúa con una mejoría del 28 por ciento en supervivencia frente al estándar del modelo", ha celebrado el director general médico de HM Hospitales, Cristobal Belda.

Además, HM Hospitales ha informado de que sus centros realizaron más de 15,2 millones de estudios de laboratorio y más de 1,8 millones de pruebas radiológicas.

En el desempeño clínico en patologías de alta complejidad, los resultados evidencian una "mejora significativa" en los indicadores de salud. En el ámbito cardiovascular, el tratamiento del infarto agudo de miocardio presenta una ratio de mortalidad de 0,99, mientras que en insuficiencia cardiaca se registra una mortalidad del 16 por ciento inferior a la media (0,84); en ictus, una reducción del 29 por ciento (0,71).

En patología respiratoria, la mortalidad por neumonía se sitúa un 32 por ciento por debajo de la esperada (0,68). En el ámbito obstétrico, el porcentaje de cesáreas es inferior al 15 por ciento en embarazos de bajo riesgo, en línea con las recomendaciones internacionales.

ACTIVIDAD POR CCAA

HM Hospitales ha destacado que su crecimiento asistencial en 2025 se ha producido de forma "equilibrada" en el conjunto de la red. Madrid continúa siendo el principal polo asistencial del Grupo, con más de 60.000 altas hospitalarias y más de 460.000 urgencias atendidas, además de 2,5 millones de consultas.

En Cataluña, se ha producido un crecimiento sostenido de la actividad ambulatoria, con cerca de 900.000 consultas externas, mientras que Galicia y Castilla y León mantienen un elevado volumen quirúrgico y hospitalario. En Andalucía, el Hospital HM Málaga destaca por su crecimiento sostenido, con más de 49.000 urgencias atendidas, lo que para el Grupo confirma la progresiva expansión de su modelo en el sur de España.

HM Hospitales también ha difundido el análisis de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRDs). Este muestra que el grupo mantiene una estancia media sistemáticamente inferior a la norma, alcanzando un índice de estancia media ajustada (IEMA) de 0,72 en cirugía ortopédica, 0,96 en medicina interna o 0,81 en cirugía general y digestiva.

Según ha resaltado, esta eficiencia asistencial se traduce en un volumen significativo de estancias evitadas, como las más de 59.000 estancias hospitalarias ahorradas en la Comunidad de Madrid, según los indicadores funcionales consolidados.