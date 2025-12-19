Empresas.- HM Hospitales obtiene el Sello EFQM 700 como reconocimiento de excelencia a su modelo asistencial

HM Hospitales obtiene el Sello EFQM 700 como reconocimiento de excelencia a su modelo asistencial - HM HOSPITALES

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo HM Hospitales ha anunciado este viernes la obtención del Sello EFQM 700, una distinción otorgada por el Club de Excelencia en Gestión en reconocimiento a su modelo asistencial "excelente, innovador y sostenible", siendo una de las siete organizaciones españolas que lo reciben.

"El reconocimiento al compromiso de HM Hospitales con la excelencia, la innovación y la mejora continua, un esfuerzo que solo es posible gracias al trabajo diario de todo nuestro equipo", ha afirmado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, durante la entrega del sello.

Para Abarca, esta distinción es "uno de los mayores reconocimientos europeos", y que avala una forma de hacer sanidad basada en la integración real de la asistencia, la docencia y la investigación; en una gobernanza médica sólida; y en una toma de decisiones guiada por la evidencia, los datos y el compromiso con los resultados.

"Este reconocimiento no premia un momento concreto, sino un modelo construido con visión de largo plazo, coherente en todo el Grupo y centrado, por encima de todo, en el paciente", ha incidido.

Desde el Club Excelencia en Gestión se ha puesto en valor la capacidad de HM Hospitales para articular una red asistencial integrada, en la que hospitales, profesionales, investigación y tecnología operan bajo una misma estrategia corporativa, con criterios homogéneos de calidad, seguridad y eficiencia.

Así, se ha destacado el liderazgo médico, la toma de decisiones basada en datos y evidencia clínica, la orientación al paciente como eje de toda la organización, así como la apuesta decidida por la innovación tecnológica, la digitalización, la cirugía robótica y la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al diagnóstico y la práctica clínica.

Asimismo, el modelo EFQM ha reconocido la vocación docente e investigadora de HM Hospitales, su compromiso con la formación de profesionales sanitarios y su capacidad para trasladar el conocimiento científico a la práctica clínica real, reforzando un enfoque de medicina personalizada, traslacional y basada en resultados.

El organismo también ha subrayado la cultura organizativa de HM Hospitales como el eje que guía y vertebra toda su actividad, así como un modelo centrado en el paciente.

"Con este Sello EFQM 700 se pone de manifiesto una forma muy particular de entender la sanidad: la de una organización que ha decidido aportar valor a la sociedad generando impulso en el sector sanitario, apostando por la excelencia asistencial, la innovación, la docencia, la investigación y la sostenibilidad y, por encima de todo, con una profunda vocación de servicio a las personas", ha declarado el director general y CEO del Club Excelencia en Gestión, Ignacio Babé.