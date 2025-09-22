Archivo - HM Hospitales nombra a Pilar Múgica como su nueva directora territorial médica en Madrid - HM HOSPITALES - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo HM Hospitales ha anunciado este lunes el nombramiento de la doctora Pilar Múgica como su nueva directora médica territorial en Madrid, lo que le otorga la supervisión directa de todos los centros asistenciales en la comunidad, con los retos de reforzar la calidad asistencial, garantizar la seguridad del paciente y potenciar la colaboración con los profesionales sanitarios.

"Mi principal objetivo es dar continuidad al excelente trabajo que vienen desarrollando los directores y directoras médicos de nuestros hospitales. Quiero estar cerca de ellos, ser un apoyo y facilitar su labor, promover la coordinación entre centros, la integración asistencial y el impulso de proyectos estratégicos que refuercen nuestro posicionamiento como grupo hospitalario de referencia", ha afirmado Múgica.

Por su parte, el director territorial de HM Hospitales en Madrid, el doctor Jesús Peláez, ha manifestado que su incorporación supone un "paso decisivo" para seguir reforzando su estructura asistencial.

"Su amplia experiencia y profundo conocimiento del Grupo nos va a permitir consolidar el crecimiento alcanzado en los últimos años y afrontar con garantías los retos de futuro, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes"", ha añadido.

Cabe destacar que Múgica se incorporó a HM Hospitales en 2007, y desde entonces ha desarrollado su labor en diferentes centros, como el Hospital Universitario HM Sanchinarro y el Hospital Universitario HM Torrelodones. En 2017, fue designada directora médica territorial en Galicia, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.