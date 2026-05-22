HM Hospitales investigará en organoides y Medicina personalizada junto a centros Princess Máxima y Hubrecht - HM HOSPITALES

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario HM Hospitales ha firmado un acuerdo de colaboración con el Princess Máxima Center y el Hubrecht Institute, ambos de Países Bajos, con el objetivo de impulsar el estudio en organoides y Medicina personalizada mediante el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación traslacional en Oncología, Medicina regenerativa y tecnología de los citados organoides.

"La Medicina del futuro dependerá cada vez más de la capacidad de integrar investigación básica, innovación tecnológica y práctica clínica dentro de un mismo ecosistema", ha señalado el presidente de esta compañía, el doctor Juan Abarca Cidón, que ha estado presente en el protocolario acto de rúbrica de este convenio, que se ha celebrado en Utrecht.

Además, han intervenido la vicepresidenta de HM Hospitales, la doctora Elena Abarca Cidón; el director gerente del Hubrecht Institute, el profesor Jeroen den Hertog; y el director de Operaciones de Investigación del Princess Máxima Center, el doctor Laurens van der Flier. "Este acuerdo nos permite colaborar con algunos de los centros científicos más avanzados de Europa", ha sostenido Juan Abarca Cidón.

El objetivo es "acelerar el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas en el marco de la Medicina personalizada para poder trasladar más rápidamente esos avances al beneficio real de los pacientes", ha señalado al respecto de este entendimiento, que este grupo sanitario considera "un nuevo paso" en su "estrategia internacional orientada a establecer colaboraciones reales de investigación, formación e innovación clínica junto a algunos de los principales líderes mundiales de la ciencia biomédica".

En este contexto, ha destacado que el Princess Máxima Center, que es "hospital de referencia en investigación y Oncología pediátrica" y "uno de los más importantes de Europa", desempeñará "un papel especialmente relevante dentro de esta colaboración, aportando su experiencia tanto en investigación como en el abordaje de tumores pediátricos complejos, así como en el desarrollo de modelos avanzados de Medicina de precisión".

INTEGRAR INVESTIGACIÓN BÁSICA, TRASLACIONAL Y CLÍNICA

"La alianza establece un marco de colaboración científica e institucional orientado a integrar investigación básica, traslacional y clínica mediante el desarrollo de modelos avanzados de organoides, una tecnología pionera desarrollada por el profesor Hans Clevers, líder de grupo de investigación en el Hubrecht Institute y el Princess Máxima Center, que ha revolucionado el estudio de las enfermedades humanas y la Medicina personalizada", ha explicado.

En este sentido, HM Hospitales ha informado de que "uno de los principales ejes del acuerdo será el desarrollo de proyectos de investigación orientados a integrar modelos de organoides 2D y 3D en distintas áreas biomédicas". "Entre ellas destacan la Oncología, el cribado farmacológico de alta capacidad y el estudio de tumores pediátricos y otros tumores sólidos; la Medicina regenerativa aplicada a patologías cardiovasculares, neurológicas, renales y oftalmológicas; así como la implementación de nuevas plataformas tecnológicas para el cultivo avanzado de organoides", ha subrayado.

Junto a ello, ha señalado que esta colaboración "también permitirá avanzar en modelos de investigación no animal y reforzar la integración de estas tecnologías dentro de infraestructuras de investigación traslacional y Medicina personalizada, con el objetivo de trasladar más rápidamente los avances científicos a la práctica clínica real". A esto se añaden "nuevas oportunidades para el desarrollo futuro de investigación clínica avanzada y estudios tempranos en terapias innovadoras", con lo que se refuerza la estrategia "en investigación traslacional y ensayos clínicos Fase I dentro de áreas de alta complejidad oncológica", ha sumado.

"El convenio contempla, asimismo, un amplio programa de intercambio científico, técnico y académico para investigadores, clínicos y profesionales de HM Hospitales", ha declarado, tras lo que ha expuesto que "entre las iniciativas previstas se incluyen programas formativos y estancias de investigación en Utrecht con duraciones de hasta seis meses, así como acceso a protocolos científicos y tecnológicos desarrollados por el Hubrecht Institute y el Princess Máxima Center".

"Este acuerdo permite conectar nuestra actividad clínica e investigadora con algunos de los entornos científicos más avanzados de Europa, favoreciendo una investigación colaborativa orientada a generar impacto real en los pacientes", ha concluido, por su parte, el coordinador científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales, el doctor César Muñoz Sánchez-Miguel.