Empresas-HM Hospitales inaugura su H. de Día Nuevo Norte para atender la "creciente demanda" de servicios especializados

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha inaugurado este miércoles su nuevo Hospital Nuevo Norte, situado en el barrio madrileño de Las Tablas y concebido como Hospital de Día, con el que el grupo busca dar respuesta a la "creciente demanda" de servicios médicos especializados en el norte de Madrid.

"Queremos ser un aliado del sistema sanitario madrileño aportando capacidad resolutiva y especialización, descargando procesos que se benefician del entorno ambulatorio y manteniendo estándares de seguridad para proporcionar los resultados que nos exigen tanto nuestros pacientes como nuestros profesionales", ha destacado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha elogiado a los profesionales que forman parte de HM Hospitales y su "excelente calidad técnica". "Tenéis los medios para que este sea un lugar muy adecuado para hacer los chequeos básicos para la salud", ha subrayado.

Además, el alcalde ha añadido que "la apertura de HM Nuevo Norte es una buena noticia para la capital, porque la ampliación hacia el norte de la ciudad, a través del proyecto Madrid Nuevo Norte, es el proceso urbanístico más ilusionante que tenemos, para hacer esa ciudad del siglo XXI en la que todos queremos vivir".

INVERSIÓN SUPERIOR A 30 MILLONES

El décimo centro que el Grupo HM Hospitales abre en la Comunidad de Madrid, para el que ha invertido más de 30 millones de euros, dispone de unas instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados de superficie y centra sus servicios en la atención ambulatoria.

El hospital suma 46 consultas externas que abarcan más de 25 especialidades médicas, entre las que destacan cardiología, endocrinología, ginecología, urología, gastroenterología, dermatología, oftalmología, cirugía maxilo-facial, cirugía plástica, medicina interna y medicina de familia y comunitaria.

Además, cuenta con cinco quirófanos de última generación, uno de ellos específico para cirugía oftálmica y otro para procedimientos de fertilidad; un Hospital de Día con nueve camas, una unidad de readaptación postanestésica con seis camas monitorizadas y ocho sillones de recuperación rápida.

También dispone de un Área de Diagnóstico por Imagen que incorpora TAC de 64 cortes, dos resonancias magnéticas de 1,5 Teslas, mamografía digital con opción de tomosíntesis, ecografía de alta resolución, densitometría ósea, radiología digital y TAC dental. Entre sus servicios destacan también la Unidad de la Mujer, la Unidad del Dolor y el Servicio de Endocrinología y Nutrición.

Es el primer centro del grupo que integra cinco servicios de alta especialización, como 'HM Eye Center' (salud ocular), 'HM Dental Center' (salud bucodental), 'HM Fertility Center' (medicina de la reproducción), 'HM Esthetic Center' (medicina estética, cirugía plástica y dermatología) y 'HM Executive Health Center' (prevención precoz personalizada).

Asimismo, se sitúa a la vanguardia tecnológica ofreciendo un circuito digital privado 360º, a través de la App HM y plataforma integrada, para cita 'online', resultados e informes en remoto, notificación de llegada, ticket de turno, geolocalización y prescripción electrónica, con historias clínicas compartidas y centralización en el Control de Enfermería.

A través de todos estos servicios, ofrecerá atención a una población de más de 500.000 personas de distritos como Hortaleza, Chamartín y Fuencarral-El Pardo, así como de otros municipios cercanos como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

FORMACIÓN A FUTUROS PROFESIONALES

El Hospital Nuevo Norte acogerá a estudiantes de todas las áreas de Ciencias de la Salud, desde titulaciones de Formación Profesional, como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Higiene Bucodental o Técnicos en Radiología, impartidas en el Instituto HM de Formación Sanitaria, hasta estudios de Grado en Medicina, Enfermería, Odontología y de Posgrado, con diversos másteres propios y universitarios coordinados por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela (CUHMED).

Estudiantes y residentes podrán formarse junto a profesionales de prestigio, asegurando de esta manera la transferencia del conocimiento científico y la formación de futuras generaciones de médicos y sanitarios.