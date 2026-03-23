Empresas.- HM Hospitales impulsa 'Dr. Nearby', una plataforma de atención sanitaria para pacientes extranjeros

Archivo - Imagen de recurso de un paciente internacional. - HM HOSPITALES - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

International HM Hospitales, la división del Grupo HM Hospitales especializada en gestión de atención médica a la comunidad internacional, ha impulsado su estrategia con 'Dr. Nearby', una plataforma de atención sanitaria para pacientes extranjeros que tiene como objetivo ofrecer una atención médica a domicilio las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El Grupo señala que International HM Hospitales atiende a más de 15.000 pacientes en sus centros ubicados en Madrid, Costa del sol, Barcelona, León, Salamanca y Galicia. Ante el crecimiento de la movilidad internacional en España, HM Hospitales ha cambiado de denominación con el objetivo de reflejar con mayor claridad el valor añadido que ofrece al viajero internacional: disponer de un médico de habla inglesa que se desplaza hasta su alojamiento en caso de necesidad, además de la gestión de su seguro y el acompañamiento durante todo el proceso asistencial en su idioma.

Según informa, 'Dr. Nearby' ofrece un servicio individualizado, multilingüe y a domicilio, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, durante este proceso, se pone a disposición del viajero un equipo especializado de 'welfare officers', con dominio del inglés y otros idiomas, encargado de acompañar al paciente durante todo el proceso, además de facilitar la comunicación entre el equipo médico y las aseguradoras internacionales.

"El lanzamiento de 'Dr. Nearby' responde a una realidad cada vez más evidente: la creciente movilidad internacional y la necesidad de que los sistemas sanitarios puedan ofrecer respuestas ágiles, seguras y coordinadas a las personas que se encuentran fuera de su país. Con este servicio damos un paso más en nuestra estrategia de internacionalización, facilitando a los pacientes extranjeros un acceso rápido a la red hospitalaria de HM Hospitales y a un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la tecnología avanzada y la atención personalizada a domicilio", ha indicado Germán Pérez, director corporativo de Internacional HM Hospitales.

En este contexto, Pérez ha destacado que el objetivo es que cualquier persona que necesite atención médica durante su estancia en España pueda contar con la "seguridad, la calidad asistencial y el acompañamiento profesional" que caracteriza a su modelo sanitario.

"PROXIMIDAD, INMEDIATEZ Y CONFIANZA"

El Grupo destaca que 'Dr. Nearby' mantiene como pilares de su servicio la "proximidad, la inmediatez y la confianza". Así, explica que ofrece proximidad, al ofrecer acceso a un profesional sanitario a domicilio disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Inmediatez, al priorizar una atención rápida, especialmente relevante para viajeros extranjeros con estancias breves en la ciudad. Y confianza, al acompañar al paciente internacional en un momento en el que puede sentirse especialmente vulnerable

El servicio se articula en tres niveles de atención. En primer lugar, atención médica a domicilio en inglés para una asistencia primaria y rápida. En segundo, acceso a los servicios de urgencias hospitalarias del Grupo HM Hospitales. Y, en caso necesario, derivación a especialistas hospitalarios para una atención médica más avanzada y específica, ofreciendo un punto de acceso al modelo asistencial del Grupo y permitiendo a los pacientes internacionales acceder con rapidez a consultas médicas, pruebas diagnósticas o ingreso hospitalario cuando sea necesario.

"De este modo, 'Dr. Nearby' actúa como un puente entre el paciente internacional y el sistema sanitario español, garantizando continuidad y coordinación en todo momento. En paralelo, el equipo de International HM Hospitales se encarga de coordinar la documentación, gestiones con las compañías aseguradores y realizar un seguimiento completo de todos los aspectos", añade el Grupo.