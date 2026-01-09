HM Fertility Center destaca la fecundación 'in vitro' con 'screening' genético para mujeres mayores de 35 años

Archivo - Imagen de recurso de un bebé. - DAMIRCUDIC/ ISTOCK - Archivo

HM Fertility Center, el centro especializado en tratamientos de fertilidad de HM Hospitales, ha destacado la fecundación 'in vitro' (FIV) con 'screening' genético como una innovación clave para aumentar las probabilidades de un embarazo saludable, especialmente en mujeres mayores de 35 años que buscan concebir.

Según explican los expertos del centro, esta técnica permite la fertilización fuera del cuerpo e incorpora un análisis genético embrionario para aumentar las probabilidades de embarazo. El procedimiento comienza como una FIV convencional: estimulación ovárica, extracción de óvulos, fertilización en laboratorio y desarrollo embrionario.

Posteriormente, antes de la transferencia al útero, se realiza un 'screening' genético preimplantacional. "Mediante esta prueba, analizamos los embriones para detectar anomalías cromosómicas o enfermedades genéticas hereditarias, asegurando que solo aquellos sanos sean implantados", comentan desde HM Fertility Center.

El FIV con 'screening' es especialmente recomendado para mujeres mayores de 35 años, parejas con antecedentes de enfermedades genéticas o aquellos que han experimentado abortos recurrentes. "Gracias a este avance, la medicina reproductiva no solo incrementa las tasas de éxito en los tratamientos, sino que también ofrece a las familias la tranquilidad de un embarazo con menores riesgos", añaden desde el centro especializado.

HM Fertility Center también destaca otras alternativas para conseguir un embarazo saludable como el coito dirigido, el método ROPA (recepción de óvulos de la pareja para Mamá y Mamá) y la recepción de embrión donado. En el caso de esta última, se trata de una técnica de reproducción asistida que ofrece a muchas personas la posibilidad de ser madres o padres mediante la adopción de embriones.

Estos embriones proceden de parejas que, tras completar su tratamiento de FIV, deciden donarlos de forma altruista para ayudar a quienes no pueden concebir con sus propios gametos. Tras un estudio médico previo, se prepara el útero de la receptora mediante un tratamiento hormonal para optimizar las condiciones del endometrio. Una vez listo, se procede a la transferencia embrionaria, un procedimiento indoloro y ambulatorio que permite la implantación del embrión en el útero.

"Este tratamiento es una alternativa con altas tasas de éxito y se recomienda a mujeres con problemas de fertilidad, fallos repetidos en FIV, abortos recurrentes o sin pareja masculina. Además, supone una opción solidaria y ética, permitiendo dar una nueva oportunidad a embriones que, de otro modo, no serían utilizados", afirman desde HM Fertility Center.

PRUEBAS PARA IDENTIFICAR POSIBLES CAUSAS DE INFERTILIDAD

Con el objetivo de identificar posibles causas de infertilidad, HM Fertility Center resalta la importancia de diferentes pruebas para poder diseñar el tratamiento más adecuado a cada paciente. "Los estudios previos permiten realizar un diagnóstico y establecer las técnicas precisas en reproducción asistida para lograr el éxito del embarazo", señalan.

Entre ellas, se encuentran la prueba endomeTRIO, un avanzado estudio diagnóstico compuesto por tres análisis clave: EMMA, ALICE y ERA, diseñados para evaluar la salud del endometrio y aumentar las posibilidades de éxito en un tratamiento de reproducción asistida, preparando el endometrio en las mejores condiciones.

Además, existen otro tipo de pruebas, como el estudio de compatibilidad genética, el estudio de fertilidad masculina y femenina y el análisis genético del espermatozoide, que se puede realizar mediante el test de fragmentación espermática y la técnica 'FISH'. El test de fragmentación espermática examina la integridad del ADN en los espermatozoides. Mientras que la técnica 'FISH' permite un análisis detallado de los cromosomas presentes en los espermatozoides, enfocándose en detectar anomalías genéticas en 5 a 9 de los 23 cromosomas del ADN.

"Los hallazgos de ambas pruebas son esenciales para comprender los posibles obstáculos en el camino hacia la paternidad. Con esta información, los hombres pueden trabajar junto a especialistas para explorar opciones y tratamientos que aumenten las posibilidades de lograr un embarazo exitoso. En última instancia, estas evaluaciones no solo ayudan a identificar problemas, sino que también abren la puerta a nuevas oportunidades en la búsqueda de la paternidad", comentan desde HM Fertility Center.