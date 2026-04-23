HM Eye Center incorpora una nueva opción para pacientes con fracaso de trasplante de córnea

Imagen del equipo de HM Eye Center. - HM.

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Eye Center, el centro especializado en salud ocular de HM Hospitales, se ha convertido en el primero de la sanidad privada en Madrid en realizar con éxito una intervención con EndoArt, una prótesis corneal de nueva generación indicada para casos en los que los trasplantes endoteliales convencionales han fracasado o presentan un elevado riesgo de no éxito.

El edema corneal es una patología que se produce cuando la córnea pierde su capacidad para mantener un equilibrio adecuado de hidratación, lo que provoca la acumulación de líquido en su interior y una pérdida progresiva de transparencia. Esta alteración se traduce clínicamente en visión borrosa, disminución de la agudeza visual y, en casos avanzados, una afectación significativa de la calidad de vida del paciente.

En la práctica clínica habitual, el tratamiento de estos casos se basa en técnicas de trasplante endotelial, que han demostrado buenos resultados en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, existe un grupo de pacientes con alta complejidad, como aquellos con múltiples cirugías previas o con alteraciones anatómicas relevantes, en los que estas técnicas no son viables o presentan una elevada probabilidad de fracaso.

Según HM, la técnica 'EndoArt' introduce un cambio relevante en el abordaje de estos pacientes. "A diferencia del trasplante convencional, que depende de la viabilidad de células de un donante para restaurar la función corneal, este procedimiento utiliza un implante sintético que actúa como una barrera física, impidiendo la entrada de líquido en la córnea y favoreciendo la recuperación de su transparencia", explica.

Además, al tratarse de un dispositivo artificial, afirma que 'EndoArt' elimina el riesgo de rechazo inmunológico y reduce la dependencia de la calidad del tejido del paciente o del donante, lo que resulta especialmente relevante en casos de alta complejidad clínica. Asimismo, el implante se fija de forma estable mediante un sistema de seguridad, lo que "permite mantener su posición y funcionalidad a largo plazo", añade.

IMPACTO EN LA RECUPERACIÓN Y EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

HM detalla que el seguimiento postoperatorio requiere un control exhaustivo, especialmente durante el primer mes, con revisiones periódicas que permiten evaluar la evolución del paciente. En términos de recuperación visual, los resultados pueden observarse en torno a las dos semanas en los casos menos complejos, mientras que en situaciones más avanzadas este proceso puede extenderse entre uno y tres meses.

"La mejoría visual depende en gran medida del potencial funcional previo del ojo", ha afirmado Francisco Arnalich, especialista en córnea y cirugía ocular avanzada. En este sentido, indica que pacientes con buen potencial visual, la recuperación puede ser muy significativa, llegando a ser prácticamente completa al restablecerse la transparencia corneal. En aquellos casos con patologías asociadas como retina, glaucoma o nervio óptico, la visión final está condicionada por estas enfermedades, si bien la técnica permite alcanzar la máxima visión potencial posible al eliminar el componente corneal.

"Este procedimiento no sustituye al trasplante endotelial convencional", advierte el experto. Según Arnalich, la incorporación de esta técnica nace como una alternativa eficaz a pacientes que hasta ahora contaban con opciones limitadas o inexistentes, mientras que el trasplante continúa siendo la opción más recomendada en la mayoría de los pacientes. "El principal valor de esta técnica es que permite ofrecer una solución a pacientes en los que los abordajes convencionales no son viables, ampliando de forma significativa las posibilidades de tratamiento en casos complejos", concluye Arnalich.