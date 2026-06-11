Empresas.- HM CIOCC reúne a expertos, asociaciones y pacientes para abordar los retos de los supervivientes de cáncer

Imagen del encuentro. - HM HOSPITALES

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC ha organizado el 'I Encuentro Internacional de Pacientes Supervivientes de Cáncer', una jornada que ha reunido en el Hospital Universitario HM Sanchinarro a pacientes, asociaciones, profesionales sanitarios y expertos nacionales e internacionales para analizar los principales retos que afrontan las personas que han superado un cáncer y reflexionar sobre cómo deben evolucionar los modelos asistenciales para dar respuesta a sus necesidades.

Según ha explicado el grupo, el encuentro nace con el objetivo de dar visibilidad a una realidad cada vez más frecuente como consecuencia de los avances en diagnóstico precoz y tratamientos oncológicos: el creciente número de pacientes que superan la enfermedad, pero continúan conviviendo con secuelas físicas, emocionales, cognitivas o sociales que condicionan su calidad de vida.

La apertura institucional de la jornada ha corrido a cargo del director territorial de HM Hospitales en Madrid, Jesús Peláez. Durante su intervención, ha puesto el foco en la puesta en marcha de esta Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico, la primera en España dedicada exclusivamente al seguimiento integral de pacientes que han superado un cáncer.

"Refleja el modelo asistencial de HM Hospitales, basado en la integración de la actividad clínica multidisciplinar, la investigación y el acompañamiento a los pacientes a lo largo de toda su vida", ha destacado.

UN RETO CRECIENTE PARA LA ONCOLOGÍA La primera mesa redonda de este encuentro ha abordado los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente los supervivientes oncológicos.

Según los experto, actualmente, los supervivientes de cáncer representan ya en torno al 5 por ciento de la población europea. Sin embargo, para muchos pacientes el final del tratamiento no supone el final del proceso asistencial, sino el inicio de una nueva etapa marcada por secuelas persistentes, alteraciones hormonales, problemas de salud sexual, ansiedad, fatiga crónica o dificultades para recuperar su vida personal, familiar y profesional.

Durante el debate, los expertos han señalado que uno de los principales retos sigue siendo evitar que los pacientes se enfrenten a esta nueva etapa sin una referencia clara sobre dónde acudir o cómo gestionar las secuelas derivadas de la enfermedad y sus tratamientos. En este sentido, han defendido la necesidad de desarrollar consultas específicas para supervivientes que permitan ofrecer una atención personalizada y adaptada a las necesidades concretas de cada paciente y cada patología.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la supervivencia oncológica no puede abordarse únicamente desde el seguimiento clínico de la enfermedad. Los participantes han destacado la importancia de atender también aspectos como la fatiga persistente, el miedo a la recaída, los problemas cognitivos, la reincorporación laboral, la reorganización familiar o el impacto económico que pueden aparecer tras finalizar los tratamientos.

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL MARCA EL CAMINO

La dimensión internacional del encuentro ha estado representada por Maria Alice Franzoi, investigadora del Cancer Survivorship Group del Institut Gustave Roussy de París.

Durante su intervención, la especialista ha compartido algunas de las principales tendencias que marcarán la evolución de la atención al superviviente en los próximos años, así como los avances que ya se están desarrollando en distintos países europeos para integrar la calidad de vida como un objetivo prioritario dentro de la atención oncológica.

Franzoi ha advertido sobre el modelo tradicional de seguimiento de los supervivientes, un modelo cada vez más difícil de sostener ante el aumento constante del número de pacientes y la presión asistencial que soportan los sistemas sanitarios.

En este contexto, ha defendido la necesidad de evolucionar desde una atención centrada exclusivamente en la detección de recaídas hacia modelos más proactivos, personalizados y multidisciplinares capaces de anticipar riesgos y abordar de forma precoz secuelas como la fatiga crónica, el deterioro cognitivo o el impacto emocional derivado de la enfermedad.

La especialista ha presentado la experiencia desarrollada por el Institut Gustave Roussy, basada en herramientas predictivas, aplicaciones digitales de salud y circuitos asistenciales diseñados junto a los pacientes, con el objetivo de adaptar el seguimiento a las necesidades individuales de cada superviviente.

RECURSOS, APOYO SOCIAL Y COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La última parte de la jornada ha estado dedicada a analizar los recursos disponibles para acompañar a los supervivientes de cáncer en ámbitos como la reincorporación laboral, el bienestar emocional o la adaptación a los cambios personales y familiares que pueden persistir tras la enfermedad.

Durante los talleres, profesionales de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han incidido en la necesidad de situar a la persona en el centro de la atención y ofrecer respuestas coordinadas a retos como las secuelas invisibles que dificultan el regreso al trabajo, la reorganización de la vida familiar o la gestión emocional durante la etapa de supervivencia. Asimismo, se ha destacado la importancia de reforzar el acompañamiento psicológico y facilitar herramientas que permitan a los pacientes recuperar progresivamente su autonomía y calidad de vida.

Por su parte, representantes de asociaciones europeas de pacientes han puesto de relieve la necesidad de avanzar hacia modelos asistenciales más integrados, que garanticen una transición fluida entre el hospital, la atención primaria y los recursos comunitarios.

Entre las principales conclusiones, se ha recordado la importancia de desarrollar itinerarios asistenciales coordinados que eviten que los pacientes se sientan desatendidos tras finalizar los tratamientos, así como reforzar el papel de la enfermería, la atención primaria y las redes de apoyo comunitarias en el seguimiento a largo plazo de los supervivientes.