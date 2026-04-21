Empresas.- HM CIEC incorpora una nueva tecnología de ablación cardíaca para mejorar el tratamiento de arritmias

Imagen de una ablación cardíaca. - HM

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integral de Enfermedades cardiovasculares HM CIEC ha comunicado la incorporación de una nueva tecnología de ablación cardíaca para mejorar el tratamiento de las arritmias, una patología frecuente que puede afectar de forma significativa a la calidad de vida de los pacientes y, en los casos más graves, comprometer su pronóstico vital.

En concreto, el Hospital Universitario HM Montepríncipe ha realizado su primer procedimiento utilizando el sistema de mapeo y ablación 'Affera' junto con el catéter 'Sphere-9', convirtiéndose en el primer centro privado de España en emplear esta tecnología.

Según indican desde HM, las arritmias cardíacas pueden manifestarse con síntomas muy variados, desde palpitaciones o sensación de latido irregular hasta cansancio, fatiga o dificultad para realizar esfuerzos. En otros casos, pueden provocar pérdida de conocimiento o síncopes, e incluso derivar en situaciones de mayor gravedad como una parada cardíaca o muerte súbita. Además, en determinados pacientes, estas alteraciones generan un malestar inespecífico que impacta de forma directa en su bienestar físico y emocional.

Entre ellas, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. Se produce cuando las aurículas laten de forma descoordinada, lo que impide un bombeo eficaz de la sangre y puede provocar síntomas como fatiga, mareos, palpitaciones o dificultad respiratoria, además de incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca o ictus. Se estima que afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo y a más de un millón en España.

En este contexto, la ablación cardíaca se ha consolidado como una de las herramientas terapéuticas más eficaces al permitir actuar directamente sobre el origen de la arritmia. "La ablación es un tratamiento físico que pretende eliminar el problema desde su origen, actuando sobre pequeñas zonas del corazón responsables de la arritmia", explica Jesús Almendral Garrote, jefe de la Unidad de Electrofisiología Cardiaca de HM CIEC, que subraya que "la precisión en este tipo de procedimientos es clave para lograr un equilibrio entre eficacia y seguridad, minimizando el daño sobre el tejido sano".

El Grupo resalta que el procedimiento de ablación plantea tres retos fundamentales en la práctica clínica: identificar con exactitud el punto del corazón responsable de la arritmia, posicionar el catéter de forma precisa en esa zona y aplicar la energía de manera eficaz sin afectar a estructuras vecinas.

Hasta ahora, los especialistas han contado con diferentes fuentes de energía para realizar estos procedimientos, principalmente la radiofrecuencia, que produce una lesión térmica controlada, y el campo pulsado, una tecnología más reciente que actúa mediante impulsos eléctricos de alta intensidad y corta duración, generando un daño selectivo en el tejido cardíaco.

Sin embargo, el sistema 'Affera' permite combinar ambas tecnologías en un único catéter: "Esta capacidad permite adaptar el tratamiento a las características de cada paciente y a las particularidades de cada zona del corazón, utilizando campo pulsado en áreas más sensibles y radiofrecuencia cuando se requiere una mayor potencia y rapidez", explica Almendral.

Asimismo, el Grupo subraya que la ablación por campo pulsado representa, además, un avance relevante en términos de seguridad, ya que utiliza energía eléctrica no térmica que actúa de forma selectiva sobre el tejido cardíaco, reduciendo el riesgo de daño en estructuras adyacentes como el esófago. Antes de la incorporación de esta tecnología, apunta, el uso de distintas fuentes de energía obligaba a intercambiar catéteres durante el procedimiento, lo que podía incrementar la complejidad y la duración de la intervención. La posibilidad de utilizar un único dispositivo para ambas modalidades permite simplificar el procedimiento y mejorar la eficiencia.

INNOVACIÓN APLICADA A LA PRÁCTICA CLÍNICA

HM sostiene que la incorporación de esta nueva tecnología de ablación permite personalizar el tratamiento en función de las características del tejido y del riesgo para estructuras adyacentes. Además, afirma que el diseño avanzado del catéter mejora el contacto con el tejido cardíaco y favorece una distribución más homogénea de la energía. "Esto se traduce en procedimientos potencialmente más eficaces y con menor riesgo de complicaciones, algo especialmente relevante en pacientes complejos o de mayor edad", apunta Almendral.

El especialista también incide en que esta evolución tecnológica puede tener un impacto directo en la práctica clínica: "A medida que aumentan la seguridad y la precisión, podemos abordar casos más complejos y ofrecer tratamiento a pacientes que antes podían quedar excluidos".

"La incorporación de esta tecnología se enmarca en la estrategia global del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares de HM Hospitales por apostar por una cardiología cada vez más avanzada, basada en la precisión, la seguridad y la personalización de los tratamientos, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con arritmias. Gracias a este avance el Hospital Universitario HM Montepríncipe se sitúa en una posición destacada dentro de la innovación en cardiología intervencionista en la sanidad privada española", ha finalizado Fernández.