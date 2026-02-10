Empresas.- El Grupo Hospitalario HLA atendió a más 3,3 millones de pacientes en 2025

Archivo - Robot Da Vinci del Grupo Hospitalario HLA. - HLA - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Hospitalario HLA atendió a más de 3,3 millones de pacientes en 2025, superando los 3,2 millones atendidos en 2024. Durante el pasado año, se atendieron 570.000 urgencias y más de 210.000 estancias hospitalarias.

Asimismo, tal y como detalla el grupo en un comunicado, se realizaron cerca de 180.000 intervenciones quirúrgicas, un millón de pruebas de diagnóstico por imagen y cerca de 20 millones de determinaciones de laboratorio.

En 2025, HLA se ha consolidado como "referencia" en innovación clínica y tecnológica con la incorporación, en la clínica HLA Vistahermosa de Alicante del primer robot Da Vinci de la ciudad. En contexto, esta tecnología permite realizar cirugías mínimamente invasivas con una precisión milimétrica, mejorando el control del cirujano en cada gesto quirúrgico y repercutiendo directamente en una recuperación acelerada del paciente.

Esta incorporación se suma a los otros dos robots Da Vinci con los que ya cuenta el grupo hospitalario en sus centros de Málaga, en el hospital HLA Universitario El Ángel, y de Madrid, en el hospital HLA Universitario Moncloa. De cara a 2026, entre los planes de la compañía se encuentra la incorporación de un cuarto robot Da Vinci en la sanidad privada de Almería, concretamente en el hospital HLA Mediterráneo.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA SALUD

En el terreno del diagnóstico, el centro almeriense del Grupo HLA ha incorporado en 2025 un TAC de última generación con Inteligencia Artificial (IA), ejemplo que siguió la clínica HLA Montpellier de Zaragoza, incorporando un TAC de las mismas características.

Según la compañía, la IA permite obtener imágenes más nítidas, en menos tiempo, además de reducir la radiación que recibe el paciente. Esta tecnología es especialmente útil en áreas como la cardiología, la neurología y la oncología.

Por otro lado, el Grupo Hospitalario HLA ha incorporado un nuevo sistema de citación con IA a través de WhatsApp. A diferencia de los chatbots tradicionales, basados en reglas o árboles de decisión, esta solución cuenta con aprendizaje autónomo, lo que le permite entender, razonar y aprender a partir de la interacción con cada paciente. El sistema ha sido testado sobre una experiencia acumulada de más de 280 millones de citas.

El asistente virtual, denominado Julia Eniax, facilita la gestión de citas, el envío de avisos la programación proactiva de pruebas o entender cuál ha sido su experiencia para mejorar el servicio.