Archivo - GAES crea un protocolo de detección de hipoacusia en Atención Primaria consensuado con sociedades científicas - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BONEROK - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía de salud auditiva GAES, a través de GAES MÉDICA, su unidad de negocio de divulgación de conocimiento y formación de profesionales, ha impulsado un protocolo para la detección precoz de la hipoacusia en Atención Primaria, el cual ha sido consensuado con sociedades científicas y está dirigido también a geriatras.

Así, a través de este procedimiento coordinado con las sociedades españolas de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), de Geriatría y Gerontología (SEGG) y de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), ahonda en la pérdida auditiva, que constituye uno de los déficits sensoriales más frecuentes y con mayor impacto sanitario y social.

En la actualidad, se estima que afecta, aproximadamente, al 10 por ciento de la población adulta y que al menos una de cada cuatro personas mayores de 60 años presenta una pérdida auditiva discapacitante. Ante ello, la detección temprana es clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir importantes consecuencias para su salud y bienestar, complicaciones asociadas tales como deterioro cognitivo, depresión, aislamiento social e incluso caídas.

PAPEL IMPORTANTE TAMBIÉN DE LOS GERIATRAS

En este contexto, GAES ha subrayado que los geriatras y los médicos de Familia tienen un papel fundamental en la detección de los problemas de audición y donde la identificación de la pérdida auditiva y la derivación temprana al especialista no siempre forman parte de la práctica clínica habitual. Es importante que el otorrinolaringólogo sea el responsable del tratamiento más adecuado para cada paciente.

Este protocolo establece recomendaciones basadas en la evidencia científica que permiten mejorar la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la hipoacusia en adultos. Entre las herramientas aconsejadas se incluyen cuestionarios de autoevaluación, como el 'HHIE-S'; la exploración otoscópica; la prueba de la voz susurrada y pruebas audiométricas de cribado.

Además, con el objetivo de facilitar la implementación de este procedimiento en la práctica asistencial, GAES médica ha desarrollado una infografía dirigida a los médicos de Atención Primaria, elemento que resume de forma visual los pasos clave para la detección precoz de la hipoacusia y sintetiza el sistema de actuación que recomiendan los expertos.