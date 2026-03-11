Empresas.- Fundación Rafa Nadal y Baviera realizan revisiones de vista a más de 400 menores en Valencia, Madrid y Palma

Archivo - Fundación Rafa Nadal y Baviera realizan revisiones de vista a más de 400 menores en Valencia, Madrid y Palma - SEEOP Y SEO - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafa Nadal y la compañía oftalmológica Baviera han realizado con éxito revisiones de vista a 412 niños y adolescentes de los Centros Fundación Rafa Nadal de Valencia, Madrid y Palma, lo que supone una nueva edición de esta iniciativa, con la que ya se ha atendido a más de 800 menores.

Las revisiones llevadas a cabo se han desarrollado a lo largo de los cursos escolares 2024-2025 y 2025-2026 y han permitido revisar la salud visual de 102 menores en Madrid, 117 en Valencia y 188 en Palma. Con ello se ha reforzado el compromiso de ambas entidades con el bienestar y el desarrollo integral de la infancia.

Los profesionales sanitarios de Baviera se han desplazado, por tanto, a cada uno de estos centros para llevar a cabo estas revisiones visuales, las cuales han sido completas con el objetivo de detectar posibles problemas de visión que puedan afectar a su rendimiento escolar y a su día a día.

Todos los menores atendidos han recibido unas gafas de sol para proteger su vista y aquellos que han presentado problemas visuales que han requerido una revisión oftalmológica en mayor profundidad han sido atendidos en los centros de Baviera. En cuanto a los que necesitan gafas, podrán obtenerlas de forma totalmente gratuita en las ópticas indicadas asociadas a la Fundación Ruta de la Luz, en colaboración también con la Fundación OneSight EssilorLuxottica.

"Colaboraciones como esta permiten seguir impulsando iniciativas que contribuyen al bienestar y al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que participan en los programas de la Fundación Rafa Nadal", ha destacado su responsable de proyectos, Eunate Gómez. La misma es una muestra del compromiso, junto a Baviera, con la salud, la educación y el bienestar de los menores.