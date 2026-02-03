Empresas.- La Fundación Jiménez Díaz incorpora el acelerador lineal EVO en Oncología - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha anunciado la incorporación, a su cartera de servicios en Oncología Radioterápica, del acelerador lineal EVO, el cual mejora la calidad y precisión de los tratamientos de radioterapia.

"Con la incorporación de esta tecnología, se inicia una nueva etapa en el Servicio de Oncología Radioterápica" de este centro sanitario, ha expresado su responsable, el doctor Javier Luna, quien ha añadido que la misma "cuenta con técnicas de radioterapia pioneras" en España. Su puesta en marcha "permitirá al hospital seguir mejorando el tratamiento que se ofrece a los pacientes y, por ende, sus perspectivas en términos de salud y calidad de vida", ha manifestado.

En este contexto, desde la Fundación Jiménez Díaz han expuesto que la radioterapia es un tratamiento oncológico local imprescindible en el manejo del paciente con cáncer, bien con fines curativos o paliativos. De hecho, han indicado que sus indicaciones están aumentado debido a la mayor prevalencia del cáncer y a la mejoría de resultados experimentada con radioterapia, asociada en gran medida al avance tecnológico de la Oncología Radioterápica.

Por ello, este hospital ha incorporado el citado acelerador, que permite aplicar cualquier modalidad de este tipo de tratamiento en una sola máquina. Este, con el que ya se han tratado los primeros pacientes, destaca por dos valores diferenciales, siendo el primero de ellos el aportar imágenes TAC de mayor calidad de forma previa a la sesión de radioterapia, para visualizar el estado, características y situación del tumor en cada momento.

Además, esta tecnología, tal y como han explicado desde este centro, permite la aplicación de radioterapia adaptativa en tiempo real, lo que posibilita adaptar el tratamiento antes de cada sesión según las características del tumor y de los órganos de riesgo. "Gracias al TAC que hacemos cada día de tratamiento antes de iniciar la sesión, podemos ver la anatomía del paciente en ese momento, modificar el volumen de la irradiación a aplicar y adaptar así el tratamiento en tiempo real", ha mostrado Luna.

BENEFICIOS "CLAROS" PARA EL PACIENTE y LOS PROFESIONALES

"Esto se traduce en beneficios claros, tanto para el paciente como para los profesionales, en términos de precisión y calidad del tratamiento, gracias al flujo más rápido y eficiente que permite, la mayor calidad de las imágenes tomadas antes de cada sesión de tratamiento y, en consecuencia, la posibilidad de realizar radioterapia adaptativa", ha proseguido este facultativo.

Ahondando en la aplicación de este acelerador en la Fundación Jiménez Díaz, desde la misma han señalado que se utiliza ya en cáncer de próstata y en el tratamiento de neoplasias de la pelvis en el hombre. "Sus indicaciones futuras incluirán otras localizaciones susceptibles de beneficiarse de la misma", ha aventurado Luna.

En cuanto a los pormenores de esta tecnología, esta es de imagen de alta definición que, mejorada con inteligencia artificial (IA), optimiza la automatización del flujo de trabajo y ofrece un espectro completo de técnicas adaptativas de radioterapia de ultraprecisión en un solo equipo integral. Ello permite ofrecer una atención de excelencia, más eficaz, segura y personalizada, ya que posibilita tratar cada indicación, en cada paciente y en cada momento.

Por último, en la Fundación Jiménez Díaz han indicado que este acelerador se integra, además, en la cartera de servicios del Comprehensive Cancer Center de la misma, como parte de su campus hospitalario, que también abarca el Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz.