Fundación Jiménez Díaz implementa un dispositivo que controla y personaliza la oxigenoterapia en tiempo real

Imagen del dispositivo. - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jiménez Díaz ha informado de que ha implementado el primer dispositivo médico basado en la inteligencia artificial (IA), que incorpora datos y capacidad de anticipación, para adaptar el flujo de oxígeno a las necesidades reales de cada paciente, permitiendo controlar y personalizar la oxigenoterapia en tiempo real.

Según ha indicado, 'EMILY.IA' se ha desarrollado a partir de la observación real de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCIR) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en la que ya ha implementado de forma pionera a nivel mundial, con "excelentes resultados".

La idea nació en 2020, como una apuesta emprendedora de Daniel Oliva, director de EMILY.IA, empresa desarrolladora del dispositivo, a partir de su experiencia personal y más de 100 entrevistas clínicas. "Los datos del paciente se monitorizan de forma continua, los algoritmos procesan la información en tiempo real y el dispositivo ajusta automáticamente el suministro de oxígeno para mantener niveles óptimos personalizados", ha explicado Oliva.

En la UCIR de la Fundación Jiménez Díaz, más de 50 pacientes -una parte de los cuales están incluidos en un estudio en marcha del dispositivo- han recibido ya oxigenoterapia controlada por esta tecnología con "excelentes resultados" en tres escenarios clínicos cubiertos: pacientes en respiración espontánea, en ventilación mecánica no invasiva y en ventilación mecánica invasiva.

"Esto demuestra que el dispositivo, que cuenta con dos algoritmos diferenciados con objetivos de saturación específicos según el fenotipo, pacientes hipoxémicos puros y pacientes hipercápnicos confirmados gasométricamente, opera con solvencia en diferentes perfiles fisiopatológicos y soportes ventilatorios asociados", ha subrayado Sara Heili, jefa asociada del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz.

Concretamente, 'EMILY.AI' se utiliza en adultos ingresados en UCIR que presentan insuficiencia respiratoria con necesidad de oxigenoterapia titulada, suficiente estabilidad hemodinámica para tolerar la sesión, y un patrón ventilatorio compatible con monitorización pulsioximétrica fiable, no siendo por sí misma criterio de exclusión la presencia de una amplia lista de comorbilidades no respiratorias.

"Además, el dispositivo, que lejos de ser autónomo, siempre opera bajo super visión clínica, funciona de forma continua durante al menos 72 horas sin incidencias, lo que amplía el horizonte de uso desde la sesión episódica de unas horas hacia la oxigenoterapia continua supervisada", apunta Alba Naya, especialista del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz.

Desde la perspectiva médica, el balance es muy positivo: "'EMILY.AI' mantiene a los pacientes dentro del rango objetivo de saturación durante un porcentaje de tiempo significativamente mayor que la mejor titulación manual posible, y reduce de forma sustancial los episodios de hiperoxia, sin comprometer la seguridad frente a la hipoxemia y, de cara a la Enfermería, reduce el número de las intervenciones que requiere la oxigenoterapia, liberando tiempo y convirtiendo el dispositivo en un compañero, no un sustituto", señalan las neumólogas.

RETOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

Sin embargo, una vez completada la publicación de los resultados del estudio prospectivo 'EMILY_02' en una revista científica de referencia, las oportunidades de ampliación del desarrollo y uso del dispositivo pasan por validarlo en hospitalización convencional, fuera del entorno UCIR, así como en otros centros y geografías y en el ámbito de la hospitalización domiciliaria y la atención remota, donde puede ser pieza clave en modelos asistenciales descentralizados, reduciendo hospitalizaciones y optimizando recursos.

"Estamos estableciendo alianzas estratégicas internacionales para llevar esta tecnología a nuevos sistemas de salud y redefinir el estándar de la oxigenoterapia a nivel mundial", dice Oliva.

A nivel clínico, los expertos subrayan que el sistema puede evolucionar más allá de la oxigenoterapia convencional, completando la capa de IA proactiva, ampliando su capacidad de personalización y abriendo la puerta a modelos más avanzados de medicina predictiva, donde además de ajustar el tratamiento, se anticipan exacerbaciones o eventos críticos con más antelación. "La diferencia es importante: hoy 'EMILY.AI' responde a lo que está pasando; mañana anticipará lo que va a pasar", ha finalizado Heili.