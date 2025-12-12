La Fundación Jiménez Díaz y Farmaindustria explican a jóvenes estudiantes la importancia de la investigación - LUIS CAMACHO

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) y Farmaindustria han explicado a jóvenes estudiantes del último curso de la ESO y de Bachillerato la importancia de la investigación biomédica, con el objetivo de despertar vocaciones investigadoras entre los más jóvenes, y que puedan aplicar todo su talento a la innovación farmacéutica.

"La sociedad general y, sobre todo, nuestros jóvenes deben estar formados con información experta y contrastada sobre la importancia de la investigación biomédica y de qué conlleva poner a disposición de los pacientes un nuevo tratamiento, que puede mejorar su calidad de vida, paliar los síntomas de su enfermedad o incluso curarse", ha afirmado la directora del Departamento de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga.

Esta iniciativa forma parte del programa 'Acercando la ciencia a las escuelas en Madrid', en la que han participado más de 250 alumnos de seis centros educativos de la capital: el IES El Espinillo, IES Diego Velázquez, IES Cervantes, IES Santa Teresa de Jesús, Colegio Sagrado Corazón Chamartín y Colegio Arturo Soria.

Durante la jornada, la responsable de la Unidad de Investigación Clínica y jefa de la Secretaría del Comité de Ética del IIS-FJD, Lucía Llanos, ha explicado a los estudiantes la importancia de llevar a cabo esta investigación respetando sus principios éticos, y les ha hablado sobre la existencia de los Comités de Ética de la Investigación de Medicamentos (CEIM) como organismos encargados de aprobar cualquier ensayo clínico que se quiera llevar a cabo en seres humanos.

Los jóvenes también han podido conocer, gracias a la participación de diversos expertos, en qué consiste la investigación clínica de un medicamento, desde el hallazgo de una molécula hasta que el tratamiento llega al paciente, así como la complejidad de este proceso, con una alta posibilidad de fracaso y un elevado coste.

En las charlas se han incluido las investigaciones sobre enfermedades raras de la retina y cómo las terapias génicas están resultando efectivas para algunos pacientes, todo ello de la mano de la oftalmóloga Pilar Martín Gutiérrez y del presidente de la Asociación Retina Murcia, David Sánchez González, quienes han respondido a las preguntas e inquietudes sobre algunos detalles de la investigación que realizan o cómo es la vida de un paciente que pierde la vista progresivamente.

Se trata del décimo año que el centro madrileño acoge esta iniciativa, uno de los primeros en unirse a este proyecto de ciencia abierta junto al Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona.